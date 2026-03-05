Dégât des eaux : mur sec au toucher ? Ne repeignez jamais sans ce petit appareil de mesure, sinon moisissures

Après un dégât des eaux, un mur peut sembler sec alors qu’il est encore gorgé d’eau en profondeur. Sans mesure d’humidité précise, repeindre revient à préparer les moisissures.

Après un dégât des eaux, la fuite est enfin réparée, les meubles ont retrouvé leur place et la tache sombre sur le mur a cessé de s’étendre. Au toucher, la surface semble parfaitement sèche, l’odeur d’humidité a presque disparu. Beaucoup sortent alors les rouleaux, persuadés que le plus dur est derrière.

Plâtre, placo ou béton se comportent comme des éponges rigides qui gardent l’eau en profondeur alors que la surface sèche très vite, surtout quand le chauffage tourne. Se fier à ses doigts pour juger de la sécheresse d’un mur devient un piège qui prépare cloques, peinture qui se décolle et moisissures. Avant d’ouvrir le pot, une vérification précise manque presque toujours.

Pourquoi un mur sec au toucher après un dégât des eaux reste souvent humide

Les matériaux de construction les plus courants sont poreux : ils aspirent l’eau par capillarité jusqu’au coeur de la cloison. Après un sinistre, un mur sec au toucher n’est souvent sec que sur quelques millimètres. Quand l’air de la pièce devient plus sec, cette fine couche externe forme une croûte apparemment saine, alors que le noyau reste gorgé d’eau.

Si l’on applique par dessus une peinture satinée, brillante ou glycéro, on enferme cette réserve d’humidité sous un film presque étanche. L’eau coincée cherche ensuite à s’échapper sous forme de vapeur et pousse contre la nouvelle couche. Même plusieurs semaines après l’incident, le simple contact de la main ne dit rien de cette humidité cachée.

Peindre trop tôt : cloques, écailles et moisissures garanties

Quand la vapeur d’eau s’accumule derrière la peinture, elle finit par la décoller et crée des bulles disgracieuses. Les cloques éclatent, l’écaillage suit, et l’esthétique du mur est à nouveau ruinée. Dans cette atmosphère chaude et humide, les moisissures se développent, d’abord invisibles, puis en taches noires ou verdâtres qui percent la finition et dégradent l’air intérieur.

Pour éviter ce scénario, les professionnels s’appuient sur un chiffre plutôt que sur leurs sensations : le taux d’humidité du mur doit rester inférieur à 5 % avant toute reprise de peinture. Entre 5 % et 20 %, le risque de cloquage et de décollement reste élevé, et au delà de 20 % le support est encore franchement humide.

L’hygromètre : vérifier l’humidité et préparer un mur vraiment sain

Seul un hygromètre pour matériaux, facile à trouver en magasin de bricolage, indique si un mur est sec à coeur. Les modèles à pointes, plantées légèrement dans le support, sont les plus fiables après un dégât des eaux. Il ne suffit pas de tester au centre de la tache, plusieurs zones doivent être contrôlées :

au centre de l’auréole ;

à dix centimètres au-dessus des plinthes ;

dans chaque angle peu ventilé ;

en bordure de la zone touchée, pour comparer avec un mur sain.

Quand ces mesures restent plusieurs jours de suite en dessous de 5 %, le mur est prêt. Après une inondation importante, ce résultat arrive rarement avant 4 à 6 semaines de séchage naturel. Aération quotidienne, chauffage modéré ou déshumidificateur électrique aident, à condition d’éviter une chaleur trop forte sans ventilation. Mieux vaut aussi prévoir ensuite une sous-couche adaptée sur un support parfaitement sec.