Stick à lèvres : vous l'avalez toute la journée sans le savoir, ce remède naturel a fait disparaître mes gerçures

Le froid pique, le vent dessèche, et la main revient sans arrêt au fond de la poche chercher ce stick à lèvres qui promet le confort immédiat. On le passe, la sensation de brûlure se calme, puis, une demi-heure plus tard, les gerçures tirent à nouveau, parfois jusqu’au sang. Beaucoup finissent par croire qu’ils ont « les lèvres très sèches » par nature.

En réalité, le problème vient souvent du stick lui-même. Au micro de RTL, le docteur Jimmy Mohamed prévient : « Attention à ce que vous mettez sur vos lèvres ». Quand on sait que ce produit est en partie avalé au fil de la journée, la question se pose sérieusement… et donne envie de chercher un remède naturel qui soigne vraiment les lèvres gercées.

Stick à lèvres et gerçures : quand l’hydratation artificielle entretient le problème

Beaucoup de baumes classiques reposent sur un principe d’occlusion plutôt que de vraie hydratation. Bourrés d’huiles minérales issues de la pétrochimie (paraffine, vaseline…), ils créent un film étanche qui empêche l’eau de s’évaporer, mais n’apportent aucun nutriment. Trompée par cette protection artificielle, la peau ralentit sa production naturelle de lipides. Résultat : dès que le film disparaît, les lèvres se dessèchent encore plus et réclament une nouvelle couche. C’est le cercle vicieux de la dépendance au stick.

Autre sujet d’inquiétude, ces sticks sont largement ingérés. Des tests indépendants ont retrouvé dans certains produits des hydrocarbures d’huiles minérales soupçonnés d’être cancérogènes, ou encore du BHT, un conservateur considéré comme perturbateur endocrinien. Le docteur Jimmy Mohamed explique que certains baumes très populaires cumulent huiles minérales, conservateurs controversés et filtres solaires discutés. Il recommande au contraire des formules courtes, à base d’huiles végétales et de beurres comme le karité, citant par exemple le baume « Cold Cream Nutrition » d’Avène, le baume à lèvres bio Monoprix ou encore le Dermophil Indien au karité.

Aloe vera : le remède naturel qui a apaisé des lèvres gercées en quelques jours

Sur le rebord d’une fenêtre, une simple plante verte peut pourtant faire mieux que tous ces tubes : l’aloe vera. Son gel transparent renferme près de 75 composés actifs, dont des vitamines A, C et E, des minéraux comme le zinc, des enzymes et des acides aminés essentiels. Surtout, il est riche en polysaccharides, ces sucres complexes qui attirent et retiennent l’eau au cœur des tissus tout en formant un film protecteur fin et respirant. Le gel calme l’inflammation, accélère la cicatrisation des crevasses et nourrit la peau en profondeur.

Utilisé pur sur les lèvres, ce gel végétal offre un vrai changement. Un protocole simple consiste à appliquer une fine couche trois fois par jour pendant cinq jours : matin après la toilette, après le déjeuner et le soir au coucher. La texture est fraîche et aqueuse, elle sèche vite en créant une légère tension, signe que le maillage protecteur se met en place. On dépose le gel et on le laisse agir sans trop masser. Souvent, dès le troisième jour, les petites peaux se détachent d’elles-mêmes et la couleur redevient rosée ; au cinquième, la sensation de dépendance au stick s’estompe nettement.

Mode d’emploi express : passer au gel d’aloe vera sans revenir au stick

Pour préparer son soin maison, il suffit de couper à la base une grande feuille extérieure bien charnue. On la place verticalement pendant une quinzaine de minutes pour laisser s’écouler l’aloïne, ce liquide jaunâtre irritant. Après rinçage, on retire les épines sur les côtés, puis on décolle la peau comme un filet de poisson afin de ne garder que le mucilage translucide. Ce bloc gélatineux se conserve au réfrigérateur dans un pot en verre hermétique pendant environ deux semaines ; s’il brunit, il est temps de le jeter. Le froid apporte en bonus un effet apaisant immédiat sur les gerçures brûlantes.

Ce changement a aussi un impact discret mais réel sur la poubelle : fini les petits tubes en plastique difficiles à recycler qui s’accumulent au fond des sacs. Celles et ceux qui n’ont pas de plante peuvent garder l’idée du gel d’aloe à la maison, et un stick « clean » dans le sac, choisi en évitant les listes d’ingrédients à rallonge et les mentions petrolatum, paraffinum liquidum ou BHT. En cas de fissures qui suintent aux commissures ou de douleurs persistantes, mieux vaut toutefois consulter : il peut s’agir de perlèche, qui nécessite un traitement médical adapté.