Muffins pomme-avoine extra moelleux sans beurre : cette astuce avec un simple ingrédient du placard change tout

Envie de muffins pomme avoine sans beurre qui restent fondants du petit-déjeuner au goûter ? Cette recette mise sur une méthode simple pour un moelleux bluffant.

Quand les journées rallongent et que l’on a envie de douceur, l’odeur de la pomme chaude et de la cannelle dans la cuisine a quelque chose de très rassurant. Beaucoup de recettes de muffins promettent ce moment cocooning, mais la mie finit souvent un peu sèche ou trop lourde en matières grasses.

Ces muffins pomme avoine sans beurre prennent le contre-pied : préparés avec des ingrédients du placard, ils restent étonnamment tendres, même le lendemain. Leur goût de pomme bien présent, relevé d’une pointe de cannelle, les rend parfaits au petit-déjeuner comme au goûter. Et tout cela, sans une seule noisette de beurre.

Pourquoi ces muffins pomme avoine sans beurre restent si fondants

La base de la recette est simple : des flocons d’avoine, de la farine de blé T65, deux pommes fraîches, un peu de cassonade ou de sucre de canne complet, de la cannelle et deux oeufs. Le choix des fruits compte, avec des variétés qui gardent leur tenue comme la Reine des Reinettes, la Boskoop ou la Golden.

L’ingrédient qui change tout arrive ensuite : 200 g de compote de pommes sans sucres ajoutés. Elle sert de liant à la pâte et remplace complètement le beurre, en apportant juste ce qu’il faut d’humidité. Associée à 150 g de flocons d’avoine, qui absorbent une partie de cette humidité pendant la cuisson, elle donne un moelleux vraiment incomparable.

Ingrédients et préparation pour des muffins pomme avoine extra moelleux

Pour une belle fournée, voici les quantités utilisées : la recette rassemble des ingrédients simples et peu nombreux, faciles à trouver au quotidien :

200 g de compote de pommes sans sucres ajoutés

150 g de flocons d’avoine, de petits flocons de préférence

150 g de farine de blé T65

2 oeufs entiers

2 pommes fraîches

80 g de sucre de canne complet ou cassonade

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

1 cuillère à café de cannelle moulue

Préchauffer le four à 180°C, idéalement en chaleur statique, où la chaleur circule sans ventilateur ; sinon couper la fonction de ventilation et placer la plaque au centre. Pendant la montée en température, mélanger dans un saladier farine, flocons, levure, sel, cannelle et sucre. Dans un autre, battre les oeufs avec la compote jusqu’à obtenir une préparation lisse, verser sur les ingrédients secs et remuer brièvement. Incorporer les dés de pomme et remplir les moules aux trois quarts.

Conserver le moelleux de ces muffins sans beurre et les faire évoluer

Cuire les muffins 20 à 22 minutes à 180°C, jusqu’à ce qu’une pointe de couteau plantée au centre ressorte propre mais encore légèrement humide. Les laisser tiédir sur une grille pour que la structure se stabilise sans se détremper. Une fois complètement froids, les placer dans une boîte hermétique à température ambiante : ils gardent leur moelleux deux à trois jours.

Ces gâteaux se prêtent à la congélation : emballés individuellement, ils se réchauffent quelques minutes au four doux ou au grille-pain et retrouvent l’aspect d’un gâteau fraîchement préparé. Pour varier, on peut ajouter une poignée de noix ou de noix de pécan concassées, du gingembre moulu ou quelques gouttes de vanille, qui renforcent les parfums de pomme et de cannelle.