Hiver : remplir plus la gamelle de votre chien est-il vraiment utile, ou une erreur qui peut lui coûter cher ?

L’hiver arrive, les balades raccourcissent et beaucoup se demandent s’il faut augmenter la ration de leur chien en hiver. Entre canapé chauffé et vie au froid, la réponse réserve quelques surprises.

L’hiver s’attarde, les manteaux remontent du placard et beaucoup de maîtres se posent la même question en regardant la gamelle : si nous avons plus faim quand il fait froid, notre chien aussi, non ? L’image du chien qui brûle beaucoup de calories pour se réchauffer reste très ancrée. Ce réflexe paraît plein de bon sens. Alors on ajoute volontiers une poignée de croquettes, par peur qu’il manque.

Derrière cette idée se cache pourtant une question de saison : faut-il augmenter la ration de son chien en hiver ou la laisser telle quelle ? Beaucoup se reconnaissent dans cette phrase : « J’ai longtemps cru qu’il fallait remplir un peu plus sa gamelle en hiver ». Or la réalité d’un chien de ville qui somnole sur le canapé, dans un salon chauffé à 20 ou 21 degrés, n’a plus grand-chose à voir avec celle d’un chien de ferme au froid.

En hiver, le chien d’intérieur ne dépense pas toujours plus d’énergie

Dans la majorité des foyers, le chien d’intérieur vit dans un cocon thermique stable. L’habitation reste aux alentours de 20 ou 21 degrés, été comme hiver. Dans ces conditions, son organisme n’a pas besoin de produire plus de chaleur : la thermorégulation ne lui coûte pas davantage de calories. Sa dépense énergétique de base reste donc identique, voire légèrement inférieure si ses journées se résument à dormir près du radiateur.

Nettement moins de balades, des jeux au parc plus rares : en hiver, un chien de compagnie peut dépenser autour de 20 % d’énergie en moins que le reste de l’année, simplement parce qu’il bouge moins. Si, dans ce contexte, on augmente la quantité de croquettes, l’excédent se transforme vite en réserves. La vraie menace devient alors la prise de poids, pas le manque de calories.

Chiens dehors ou sportifs : quand remplir plus la gamelle d’hiver a du sens

Tout change pour les chiens qui vivent dehors, en chenil, jour et nuit. Exposés au froid, ils brûlent beaucoup pour maintenir leur température corporelle. Les guides nutritionnels décrivent, pour ces profils, une hausse d’apport énergétique d’au moins 10 à 20 %, parfois nettement plus en climat très rigoureux. Plus la température descend et plus le chien reste immobile au froid, plus cette marge doit être revue à la hausse.

Chiens de chasse en pleine saison, chiens de traîneau, adeptes de canicross : ces athlètes cumulent effort intense et froid mordant. Leur ration peut alors être augmentée de 10 à 20 %, voire davantage pour certains chiens de travail, en jouant surtout sur des aliments plus riches en graisses, très énergétiques. Cette adaptation doit rester progressive, surveillée sur la balance, et idéalement discutée avec un vétérinaire qui connaît bien l’activité réelle du chien.

Le bon repère pour la ration d’hiver de votre chien : sa silhouette

Au-delà du thermomètre, le vrai repère reste le corps de l’animal. On doit sentir les côtes sous les doigts sans appuyer fort, sans qu’elles soient visibles comme une échelle, et deviner une taille marquée vue du dessus. Si le collier serre, si le dos s’épaissit, mieux vaut réduire un peu la gamelle et rallonger les sorties. Chez le chien âgé ou arthrosique, chaque kilo en trop fatigue les articulations en hiver.