Rappel conso en Gironde : parents, ces bonbons Hello Kitty en épiceries asiatiques peuvent faire suffoquer vos enfants

En Gironde, un sachet de bonbons gélifiés Hello Kitty au konjac vendus en épiceries asiatiques fait l’objet d’un rappel urgent pour risque de suffocation. Parents et grands-parents sont appelés à vérifier leurs placards avant le goûter des enfants.

Un petit sachet de bonbons gélifiés décoré de Hello Kitty, ramené d’une épicerie asiatique, a tout pour plaire aux enfants. Emballage coloré, texture brillante, format pratique pour le goûter. Mais en Gironde, ce produit vedette fait l’objet d’une alerte des autorités sanitaires, avec un rappel en cours qui concerne des bonbons déjà présents dans de nombreux placards.

Le produit incriminé est un sachet de bonbons à la gelée de konjac Hello Kitty Apfel Koniac Gelee, de la marque Sanrio, vendu dans les magasins asiatiques PPOPPO MART Bordeaux et PPOPPO MART Pessac. Lancé le 4 mars 2026 sur la plateforme officielle RappelConso, ce rappel vise à éviter un risque de suffocation jugé sérieux, surtout chez les plus jeunes. Un simple détail de texture change tout.

Pourquoi ces bonbons Hello Kitty au konjac sont rappelés en Gironde

Selon la fiche de rappel, il s’agit de bonbons à la gelée de konjac Hello Kitty vendus jusqu’au 26 février 2026 dans ces deux épiceries asiatiques de Gironde, via le distributeur BBP MARKET DISTRIBUTION PPOPPO MART. Aucun numéro de lot n’est indiqué, mais le code GTIN 4952794816298 et la date de durabilité minimale fixée au 11 juin 2026 permettent d’identifier les sachets concernés.

Le retrait est pour l’instant limité à la Gironde, mais les autorités rappellent que ces bonbons peuvent déjà se trouver chez des familles ayant fait leurs courses dans ces magasins avant la fin février. La gelée de konjac est très ferme et glissante, ne fond pas vite en bouche : avalée d’un bloc, elle peut se coincer dans la gorge et provoquer une obstruction des voies respiratoires, surtout chez les enfants et les personnes âgées.

Comment reconnaître le sachet de bonbons rappelé et comprendre le danger

Le produit se présente sous la forme d’un sachet plastique coloré, décoré du personnage Hello Kitty, contenant plusieurs petites gelées individuelles. Ce visuel ludique attire souvent l’œil des enfants au rayon confiserie des épiceries asiatiques. Les parents ou grands-parents qui ont l’habitude d’acheter ce type de bonbons pour un goûter original ont donc intérêt à vérifier leurs placards sans attendre, en cherchant le code barres et la date.

Ces bonbons Hello Kitty au konjac ne préoccupent pas que la France : l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire en Belgique a aussi lancé un rappel du produit Hello Kitty Apple Koniac Jelly et l’alerte a circulé via le système européen RASFF. Les autorités évoquent en particulier la présence des additifs E407 et E410, qui renforcent la fermeté de la gelée et augmentent le risque d’étouffement, déjà signalé pour d’autres bonbons au konjac.

Que faire si vous avez acheté ces bonbons Hello Kitty au konjac

Les consignes sont simples : ne plus consommer ces bonbons, ne surtout pas les proposer à des enfants, et les tenir hors de portée des personnes ayant des difficultés à avaler. Les foyers concernés peuvent soit détruire le sachet, soit le rapporter dans les magasins PPOPPO MART de Bordeaux ou de Pessac pour obtenir un remboursement jusqu’au 31 mai 2026. Pour toute question, un numéro d’information est disponible au 06 46 06 07 36.