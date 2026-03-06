Avant vos repas, ce geste avec un simple verre que presque personne ne fait coupe l’appétit naturellement

Et si votre “grosse faim” du soir cachait surtout un manque d’eau ? Ce geste tout bête, réalisé quelques minutes avant le repas, change souvent la donne.

Se jeter sur son assiette après une longue journée, avaler la moitié du plat en quelques minutes, puis sentir aussitôt une lourdeur désagréable : beaucoup s’y reconnaissent. On met ça sur le compte d’une “grosse faim”, voire d’un manque de volonté. Et si, avant même de manger, un geste tout simple permettait de calmer ce torrent d’appétit ?

Les nutritionnistes rappellent qu’une partie de ces fringales cache en réalité une soif non écoutée. L’hypothalamus, zone du cerveau qui gère à la fois faim et hydratation, brouille parfois les signaux. Un simple verre d’eau bu au bon moment peut alors faire baisser la pression. Reste à savoir comment l’utiliser sans se tromper.

Faim ou soif : le rôle du verre d’eau avant le repas

Une légère déshydratation peut donner l’impression d’un creux à l’estomac, d’un coup de fatigue ou de difficultés à se concentrer. Beaucoup pensent aussitôt à manger, alors que leur corps réclame surtout de l’eau. Boire un grand verre d’eau et attendre dix minutes permet déjà de faire le tri : si la “faim” décroît nettement, il s’agissait surtout d’un manque d’hydratation.

La diététicienne Pauline Pied rappelle justement que la bonne boussole reste vos sensations. « Le repas à « zapper » doit être éventuellement celui pour lequel vous n’avez pas faim », admet-elle à Doctissimo. « Comme je le dis à mes patientes, il faut s’écouter. Cela peut arriver de sauter un repas. En revanche, si ce manque d’appétit est très récurrent, il faut revoir le rythme des repas. Cela peut traduire un déséquilibre dans la prise alimentaire, notamment en termes de fractionnement », ajoute-t-elle. « Moi aussi, cela peut m’arriver. Par exemple, le dimanche matin, si je me lève tard, que je n’ai ni envie ni faim pour le petit-déjeuner, je mangerai simplement au déjeuner », conclut Pauline Pied.

Comment ce verre d’eau coupe l’appétit naturellement

Concrètement, le geste central consiste à boire un grand verre d’eau plate, environ 25 à 30 cl, puis à patienter 10 à 15 minutes avant la première bouchée. L’eau remplit partiellement l’estomac, étire ses parois et active des capteurs sensibles, les mécanorécepteurs. Via le nerf vague, ces capteurs informent le cerveau que l’estomac commence à se remplir et la production de ghréline, l’hormone de la faim, baisse légèrement.

Une étude britannique a montré qu’en buvant 500 ml d’eau, soit un demi-litre, 30 minutes avant chaque repas, des adultes en surpoids perdaient en moyenne 1,3 kg de plus en douze semaines qu’un groupe témoin. Les spécialistes conseillent plutôt une eau plate à température ambiante, plus douce pour l’estomac, en visant autour de 1,5 litre d’eau par jour sur l’ensemble de la journée.

Les bons réflexes pour adopter ce coupe-faim naturel au quotidien

Ce verre d’eau reste un allié, pas une baguette magique. Quand la faim est franche, avec ventre qui gargouille et vraie fatigue, manger reste nécessaire. Pour garder l’effet coupe-faim naturel sans gêner la digestion, quelques réflexes simples aident au quotidien :

Boire l’eau 10 à 15 minutes avant de s’asseoir.

Éviter les grands verres d’eau pendant le repas.

Privilégier l’eau plate, limiter les eaux gazeuses salées.

Garder une carafe et un verre visibles en cuisine suffit souvent à transformer ce geste en nouveau réflexe.