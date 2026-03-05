Ce rituel beauté de nuit avec cet agrume cartonne, mais cette erreur peut brûler la peau des Françaises

Star des routines de nuit, le citron sur le visage promet d’effacer taches et marques à moindre coût. Mal employé, ce geste tendance peut pourtant laisser des brûlures durables.

Il est 23 h dans la salle de bain, vous scrutez ces petites taches brunes qui résistent à tout. Votre regard glisse du miroir au compotier resté sur le plan de travail. Une rondelle de citron, un coton imbibé et la promesse d’un teint parfait au réveil : ce rituel express s’échange entre amies et envahit les réseaux sociaux.

Dans un contexte d’inflation et de quête de naturel, ce geste beauté nocturne, simple et quasi gratuit, a tout pour séduire. Présent dans toutes les cuisines, l’agrume est perçu comme un soin éclaircissant zéro déchet, presque magique sur les boutons et les taches. Pourtant, laisser du citron sur le visage toute la nuit peut transformer cette astuce de grand-mère en vraie alerte dermatologique.

Pourquoi le citron est devenu la star des soins de nuit

Si le citron a autant la cote, ce n’est pas seulement grâce aux réseaux sociaux. Riche en acide citrique, un acide de fruits de la famille des AHA, il exfolie la surface de la peau en aidant les cellules mortes à se détacher pendant le sommeil. Sa vitamine C agit comme antioxydant et freine la fabrication de mélanine à l’origine de nombreuses taches brunes.

Résultat espéré : grain de peau lissé, pores resserrés, marques d’acné qui s’estompent et coup d’éclat au réveil. Sur le papier, dormir avec quelques gouttes de jus sur une tache semble donc logique. Le problème, c’est que ce peeling maison n’a rien d’inoffensif : concentration, pH et durée de pose échappent à tout contrôle, contrairement à un soin formulé en laboratoire.

Dormir avec du citron sur le visage : l’erreur qui peut brûler la peau

Le premier piège, c’est l’acidité. Le pH du jus de citron tourne autour de 2 à 3, alors que celui de la peau se situe entre 4,5 et 5,5. Appliqué pur plusieurs heures, l’agrume attaque le film hydrolipidique qui fait office de bouclier. Picotements, rougeurs, plaques qui pèlent, eczéma de contact : on obtient parfois une véritable agression, loin du soin bonne mine attendu.

Autre danger plus discret : la photosensibilisation. Le citron contient des furocoumarines, des molécules qui réagissent fortement aux UV. Des résidus mal rincés le matin, combinés aux premiers rayons du soleil, peuvent provoquer une brûlure chimique avec cloques puis taches foncées durables. L’erreur typique qui fait des ravages ? Jus quasiment pur, posé toute la nuit, rinçage rapide et aucune crème solaire le lendemain.

Comment profiter du citron sans danger, et quelles alternatives choisir

Les dermatologues ne condamnent pas tout usage du citron, mais plaident pour un cadre strict. On évite l’application pure et l’on privilégie une forte dilution dans de l’eau ou une huile végétale douce, sur une petite zone. Temps de pose court, 5 à 10 minutes maximum, une à deux fois par semaine, puis rinçage minutieux. Ce rituel reste réservé au soir, et le lendemain nettoyage doux puis protection solaire indice 50 sont indispensables, même par temps gris.

Si la peau est réactive, mieux vaut renoncer au citron et se tourner vers des options plus douces comme l’aloe vera ou le miel en couche fine. Ces soins éclaircissent plus lentement les taches, mais respectent la barrière cutanée et aident à garder un joli teint durablement.