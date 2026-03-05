Intermarché et U : ces fromages au lait cru visés par un rappel massif peuvent être plus dangereux que vous ne le pensez

Début mars 2026, plusieurs fromages de Savoie au lait cru vendus chez Intermarché et U font l’objet d’un rappel pour risque d’E. coli. Quels lots vérifier d’urgence dans votre frigo ?

Un simple reblochon pour la tartiflette, acheté chez Intermarché ou dans un magasin U, peut se transformer en vrai casse‑tête sanitaire. Début mars 2026, plusieurs fromages de Savoie au lait cru ont fait l’objet d’un rappel national après la mise en évidence d’une possible contamination par des Escherichia coli shiga toxinogènes.

Les alertes, publiées sur la plateforme officielle Rappel Conso le 3 mars, concernent d’abord des reblochons vendus sous marque Intermarché et U Saveurs, mais aussi un fromage de Savoie jumeau issu du même atelier de production FR 74.145.050 UE. Avant d’ouvrir le frigo ce soir, un contrôle rapide s’impose.

Quels fromages Intermarché et U sont rappelés pour E. coli ?

Premier produit en cause : un Reblochon de Savoie au lait cru sans marque, vendu chez Intermarché. Il s’agit du lot 6-01, DLC 15 avril 2026, pour des fromages de 450 à 550 g, environ 14 cm de diamètre, emballés dans un papier plastifié. Ils ont été commercialisés du 23 janvier au 4 février 2026 dans toute la France.

Chez U Saveurs, le rappel vise un Reblochon de Savoie AOP 28 % MG UDNR 450 g, code‑barres 3368959894246, lot 6-01V, DLC 15 avril 2026, vendu du 20 janvier au 3 mars 2026 dans les zones Nord-Ouest, Est et Sud. Un Fromage de Savoie au lait cru sans marque, lot 6-02H, DLC 8 avril 2026, diffusé entre le 5 et le 18 février via plusieurs grossistes, complète la liste. Pour vérifier un emballage en quelques secondes :

nom du fromage

marque ou absence de marque

numéro de lot

DLC indiquée

estampille FR 74.145.050 UE

Pourquoi ces reblochons au lait cru sont rappelés

Pour le reblochon Intermarché, Rappel Conso mentionne une « détection E.Coli STEC », rapporte le site officiel. La fiche du produit U Saveurs parle d’une « non-conformité microbiologique » avec risque de STEC, et le document client Magasins U évoque la présence de « Escherichia coli O26:H11 », une souche capable de provoquer des infections digestives sérieuses.

Ces bactéries inquiètent car ces fromages se consomment souvent sans cuisson forte. Selon Rappel Conso, les STEC peuvent entraîner dans la semaine suivant l’ingestion des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales, des vomissements, avec ou sans fièvre. Dans 5 à 8 % des cas, ces symptômes évoluent vers des complications rénales sévères, surtout chez les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Que faire si vous avez acheté ou mangé ces fromages

Si un de ces fromages se trouve encore dans votre réfrigérateur, le mot d’ordre est simple : ne plus le consommer, même cuit, et le rapporter en magasin ou le détruire. Intermarché propose un remboursement via le 04 50 37 51 76, U Saveurs via le 09 69 36 69 36.

Si vous en avez déjà mangé, la vigilance se concentre sur les 15 jours suivants : au moindre épisode de diarrhée, de douleurs abdominales ou de vomissements, consultez en signalant ce fromage. Sans symptôme après ce délai, aucune consultation spécifique n’est jugée utile, surtout pour les adultes en bonne santé.