Facile et trop bon : ce plat au four aux légumes de saison à moins de 2 € la part a remplacé tous mes gratins de mars

Au début du printemps, un crumble salé courgettes–chèvre ultra simple et bon marché s’invite dans nos fours. Comment ce plat fondant-croustillant a-t-il supplanté les gratins du soir ?

Début mars, quand la lumière revient mais que les soirées restent fraîches, beaucoup ressortent leur plat à gratin. Gratin dauphinois, lasagnes et légumes noyés sous la crème se succèdent alors au four, soir après soir. Puis un plat ultra simple, préparé avec trois fois rien, vient parfois bousculer cette routine. Après l’avoir goûté, difficile de revenir en arrière.

Ce nouveau chouchou du soir, un plat au four complet et généreux, revient à moins de 2 € la part pour quatre personnes. Légumes de saison, fromage de chèvre et croûte dorée : tout sent le plat doudou, sans lourdeur. Pas étonnant qu’il soit décrit comme « facile et trop, trop bon », comme le raconte le site Astuces de Grand-Mère. Et ce n’est même pas un gratin.

Pourquoi ce crumble salé courgettes chèvre détrône les gratins de mars

Par rapport à un gratin classique, souvent blindé de crème et de fromage râpé, ce crumble salé courgettes chèvre joue une autre partition. La base reste un lit de courgettes et d’oignon rapidement sautés, encore un peu fermes, recouverts de miettes farine–parmesan–beurre qui croustillent au four. Le vrai juge, ici, c’est la texture finale recherchée : cœur fondant de légumes, dessus sablé qui craque sous la cuillère.

Dans l’assiette, on retrouve tout ce qu’on aime dans un plat gratiné, mais en version plus légère et plus vive. Les courgettes apportent le moelleux, le chèvre frais se glisse en petites poches crémeuses, le parmesan parfume le dessus sans noyer le plat. Résultat : un dîner chaud, familial, qui cale vraiment, tout en utilisant peu de fromage et un simple fond d’huile d’olive.

Les ingrédients et gestes clés pour un plat au four à moins de 2 € la part

Pour quatre parts, la base reste ultra simple : des courgettes, un peu de fromage et une pâte à crumble minute. Avec des prix classiques de supermarché, la portion reste souvent sous la barre des 2 € annoncés pour cette recette, en choisissant des courgettes de saison et un chèvre frais basique. Voici les quantités à prévoir pour régaler tout le monde.

600 g de courgettes

1 oignon

1 à 2 c. à s. d’huile d’olive

100 g de chèvre frais

60 g de farine

40 g de beurre bien froid

40 g de parmesan râpé

Sel, poivre, herbes (thym, basilic ou origan), ail ou zeste de citron en option

Le four chauffe à 200 °C pendant que l’on prépare tout. L’oignon émincé dore deux minutes dans l’huile, puis les dés de courgettes sautent cinq minutes à feu assez vif, poêle ouverte, pour évacuer l’eau. On verse dans un plat, on émiette le chèvre par petites touches, puis on recouvre du mélange farine–parmesan–beurre frotté du bout des doigts jusqu’à texture sableuse. Vingt minutes au four, deux de repos, et la croûte sort bien dorée.

Variantes futées et organisation pour dire adieu aux gratins lourds

Une fois la base maîtrisée, on décline : mêmes proportions pour des poireaux fondus avec un peu de thon, pour des carottes en dés au cumin et feta, ou pour un brocoli blanchi trois minutes avec du cheddar. Le crumble se garde 2 ou 3 jours au réfrigérateur et retrouve son croustillant après dix minutes à 180 à 200 °C.