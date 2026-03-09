GiFi : à 16,99 €, cette déco en osier va vous faire regretter d'avoir laissé vos murs blancs si longtemps

Chez GiFi, un éventail mural en osier à 16,99 € promet de métamorphoser un mur blanc sans travaux. Où l’installer pour réchauffer instantanément votre intérieur ?

Un grand mur blanc derrière un canapé, une tête de lit nue, une entrée sans âme… Tout est propre, mais l’ensemble paraît froid, presque en attente de quelque chose. Beaucoup reportent le moment de s’en occuper, par peur des travaux ou du budget que cela pourrait représenter.

C’est justement là qu’un objet bien choisi fait la différence. Chez GiFi, une décoration murale en osier façon éventail, vendue 16,99 €, promet de changer l’ambiance d’une pièce en un seul geste, sans bricolage compliqué. De quoi donner envie de regarder ses murs autrement.

Pourquoi l’osier change l’atmosphère d’un mur vide

L’osier fait partie de ces matières naturelles qui réchauffent immédiatement une pièce. Sa teinte miel, son tressage irrégulier, ses petites ombres portées sur le mur donnent du relief là où il n’y avait qu’une surface plate. Dans un salon bohème, une chambre esprit bord de mer ou un intérieur plus contemporain, sa couleur naturelle évite les faux pas et traverse les modes sans se démoder.

On parle d’un matériau léger, pratique, solide et décrit comme indémodable. Accroché sur un mur nu, il apporte un point focal qui structure la pièce. Au lieu d’avoir la sensation d’un espace “pas fini”, on obtient un décor pensé, mais sans surcharge visuelle. C’est précisément l’intérêt de cet éventail en osier : faire beaucoup avec très peu.

L’éventail mural GiFi : grand format, petit prix

Cette décoration se présente comme un éventail géant en osier, au format généreux : L 58 × H 54 × 2 cm. Suffisamment large pour occuper un pan de mur au-dessus d’un canapé, d’une commode ou d’un lit, sans avoir besoin d’ajouter d’autres cadres autour. Entièrement en osier, avec un coloris naturel, elle joue la carte du côté artisanal tout en restant très simple à associer.

Le prix reste son autre atout fort : 16,99 €, soit bien moins que de nombreuses décos murales en osier vendues en ligne, souvent affichées entre 30 et 100 €. Pour un budget proche de celui d’une petite lampe ou de quelques coussins, on obtient une vraie pièce maîtresse, visible dès qu’on entre dans la pièce.

Où l’installer pour un effet avant/après immédiat

Dans le salon, l’éventail fonctionne très bien centré au-dessus du canapé, à une trentaine de centimètres du dossier. On peut l’accompagner de coussins en lin, d’un tapis en fibres végétales et de quelques plantes vertes pour renforcer l’ambiance naturelle. Dans une chambre, placé en tête de lit, il remplace avantageusement un tableau classique et crée une atmosphère plus cocon, surtout avec du linge de lit écru ou terracotta.

Dans une entrée ou un couloir un peu long, il suffit de l’accrocher au-dessus d’une petite console ou d’un banc en bois clair pour casser l’effet “tunnel”. Quelques patères, un panier en osier posé au sol, et le mur vide disparaît au profit d’un coin chaleureux. Reste à choisir quel mur offrira le plus beau changement.