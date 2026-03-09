GiFi : cet outil discret en aluminium de 76 cm à 2,99 € évite de ruiner votre dos quand vous bricolez

À 2,99 € chez GiFi, une simple pince attrape-tout en aluminium de 76 cm promet de soulager le dos des bricoleurs à la maison. Gadget de plus ou vrai allié dans l’atelier ?

Une vis qui roule sous l’établi, un embout coincé derrière la perceuse, des débris qui s’accumulent au sol : en atelier, les gestes répétitifs ne sont pas toujours ceux qu’on croit. Le rayon bricolage de GiFi cache justement un petit accessoire discret, une pince attrape-tout en aluminium de 76 cm, affichée à seulement 2,99 €.

Longtemps associée aux aides du quotidien pour personnes âgées, cette pince de préhension trouve aujourd’hui une nouvelle place dans les garages et les ateliers maison. Son objectif : permettre de ramasser vis, chevilles ou déchets sans plier le dos ni les genoux, avec un fonctionnement très simple qui intrigue de plus en plus de bricoleurs.

Pince attrape-tout GiFi : 2,99 € pour bricoler sans se pencher ?

Sur un chantier domestique, le vrai marathon se joue souvent entre l’établi et le sol. À chaque trou percé, une miette de plâtre tombe ; à chaque changement d’embout, une petite pièce s’échappe. Ces allers-retours répétés fatiguent rapidement les lombaires, surtout dans un garage encombré ou un coin de cave mal éclairé.

La pince attrape-tout propose une autre approche : prolonger la main d’environ 76 cm pour saisir sans se pencher. Elle permet de récupérer au sol vis, chevilles, serre-câbles, petits outils ou bouts de carton, en actionnant simplement une poignée. Pour un prix de 2,99 €, bien inférieur à celui de nombreux modèles de 76 cm vendus autour de 25 à 28 €, l’usage reste accessible.

Aluminium, 76 cm, poignée ergonomique : ce que cache la pince GiFi

Côté fabrication, le corps de l’outil est annoncé en aluminium, avec des éléments en polypropylène et un design gris et noir. La longueur de 76 cm, pour des dimensions proches de 76 x 12,5 x 2 cm, permet d’atteindre l’espace sous un canapé, derrière un radiateur ou au fond d’un placard sans tendre le bras à bout de course.

Le matériau léger aide à garder le contrôle du geste, même bras tendu. Les pinces de ce format pèsent en général autour de 180 g et supportent environ 0,5 kg, ce qui convient pour des objets de petite taille. En pratique, elles servent à saisir une vis tombée derrière l’établi, un débris coupant, un chiffon sale ou un emballage coincé dans un coin difficile.

Bien utiliser cette pince de préhension GiFi pour soulager son dos

Pour profiter vraiment de cette pince de préhension, mieux vaut respecter quelques limites. Elle se montre à l’aise avec les pièces légères ; les objets très lourds, très lisses ou volumineux risquent de glisser ou de forcer sur la mécanique. Le bon réflexe consiste à viser l’objet avec un angle simple, stabiliser la pince, puis refermer la mâchoire sans à-coups.

Avant de l’embarquer, un rapide test en magasin aide à vérifier la sensation de solidité, la souplesse de l’ouverture et de la fermeture, la rigidité du manche en aluminium et le confort de la poignée. Une fois chez soi, cette pince attrape-tout peut rester à portée de main près de l’établi, dans le garage ou dans l’entrée, prête à servir pour bricoler, ranger ou ramasser un objet au sol sans faire souffrir le dos.