B&M : ce pouf fleur teddy à moins de 5 € affole les rayons, sa fonction cachée va vous étonner avant qu’il ne disparaisse

En pleine saison des bons plans déco, B&M attire tous les regards avec un pouf fleur en teddy à moins de 5 €. Entre look cocooning et rangement caché, ce petit objet crée un vrai phénomène en magasin.

Envie de douceur à la maison sans exploser le budget ? Chez B&M, spécialiste des petites trouvailles déco à prix mini, un nouvel objet blanc et moelleux fait beaucoup parler dans les allées. Il colle à cette vague de déco plus douce qui revient avec les beaux jours, et cache en prime une fonction bien plus maligne qu’il n’y paraît.

Il s’agit d’un pouf fleur B&M en tissu teddy, un petit siège rond dont le dessus dessine de grands pétales. Son look ultra mignon séduit les fans de déco cocooning, mais ce modèle cache surtout un compartiment de rangement très pratique pour moins de 5 €. De quoi attiser la curiosité de tous ceux qui croisent sa route.

Un pouf fleur en tissu teddy qui réchauffe instantanément la pièce

Ce pouf baptisé Rangement forme fleur teddy, signé The Storage Shop, adopte un revêtement en tissu teddy effet bouclette tout doux. Sa teinte blanche s’harmonise facilement avec une ambiance scandinave, minimaliste ou bohème. Dans un salon, une chambre ou un coin lecture, sa forme de fleur apporte une touche ludique qui donne tout de suite envie de s’asseoir dessus.

B&M s’est déjà fait remarquer pour ses objets déco de saison à petit prix, repérés par les magazines lors des collections printemps été. Ce pouf reprend cette recherche de matières rassurantes et de couleurs claires qui adoucissent le quotidien après l’hiver. Posé près d’un canapé, d’un lit ou d’un tapis épais, il crée ce petit coin douillet que beaucoup recherchent en ce moment.

Plus qu’un siège, un rangement décoratif bien caché

Sous les pétales tout doux, l’intérieur offre un vrai espace de stockage. Le pouf fonctionne comme un rangement décoratif où glisser les petits plaids qui traînent, des magazines, des jouets ou des accessoires. Une fois le couvercle remis, tout disparaît et la pièce paraît instantanément plus ordonnée, que l’on vive dans un studio ou dans une grande maison.

Pour tenir dans le temps, le modèle combine tissu TEDDY, MDF et NONWOVEN. Le teddy apporte le côté moelleux et visuellement chaleureux, alors que le MDF et le non-tissé assurent une structure stable qui ne s’affaisse pas dès que l’on s’assoit. Le résultat reste léger à déplacer, mais suffisamment rigide pour servir vraiment de pouf d’appoint.

Moins de 5 € chez B&M : le bon plan à vérifier vite

Côté prix, B&M propose ce pouf fleur à 4,69 € au lieu de 11,00 €, soit une économie de 6,31 €. On reste donc bien à moins de 5 € pour une assise tendance qui fait aussi office de boîte de rangement. Ceux qui ont déjà regardé le prix de poufs en bouclette dans les enseignes déco savent que l’addition grimpe vite, ce qui rend cette promotion particulièrement attirante.

L’offre est annoncée jusqu’à la fin du printemps, mais la disponibilité varie selon les magasins B&M. Le plus simple consiste à passer par la page en ligne du produit, sélectionner son magasin et vérifier s’il reste des exemplaires. Quand l’article apparaît en stock près de chez soi, mieux vaut ne pas trop attendre : ce genre de coup de cœur à prix cassé quitte rarement les rayons discrètement.