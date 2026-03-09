Ce carré potager sur pied à 69 € chez Leroy Merlin au lieu de 129 change tout pour les petits balcons

À 69,90 € au lieu de 129 €, ce carré potager sur pied en bois marron de Leroy Merlin promet un vrai coin de verdure même sans jardin. Peut-il vraiment transformer un simple balcon en mini potager confortable ?

Quand revient l’envie de voir pousser basilic, salade ou fraises sur le balcon, les mêmes freins reviennent aussitôt : pas de jardin, peu de place, et le dos qui proteste dès qu’il faut se pencher. Beaucoup finissent par aligner quelques pots au sol, en rêvant d’un vrai coin potager sans savoir par où commencer.

C’est là qu’intervient un carré potager sur pied avec étagère en bois marron, proposé en ce moment chez Leroy Merlin. Ce modèle surélevé est affiché à 69,90 € au lieu de 129 €, une remise en ligne qui le fait passer dans la catégorie des achats raisonnés plutôt que des caprices de jardinier. De quoi se demander s’il peut vraiment transformer un petit extérieur.

Carré potager sur pied Leroy Merlin : un bon plan à moins de 70 €

Habituellement vendu 129 €, ce bac surélevé tombe à 69,90 € sur le site de l’enseigne, soit une réduction qui allège sérieusement la note. Pour ce tarif, on reçoit une structure complète déjà pensée pour accueillir terreau et plantations, sans devoir bricoler soi-même un cadre en bois ou chercher des pieds adaptés.

Ce niveau de prix reste assez rare pour un potager sur pied en bois avec rangements intégrés. Beaucoup de jardiniers urbains se contentent de bacs en plastique moins esthétiques ; ici, on profite d’un meuble de jardin à la fois pratique et décoratif, qui valorise le balcon au lieu de simplement le remplir.

Un bac en bois marron compact, confortable pour le dos

Côté dimensions, le carré potager affiche environ 119 cm de long, 57 cm de large et 90 cm de haut, pour un volume intérieur d’environ 108 x 50 x 24 cm. Ce format se cale facilement le long d’une rambarde sans bloquer le passage. La hauteur permet de jardiner debout, de semer, désherber ou récolter sans rester plié en deux.

L’autre atout, c’est l’étagère située sous le bac. On y pose sacs de terreau, petit arrosoir, sécateur ou gants, tout ce qui finit d’ordinaire éparpillé dans l’entrée. Quand tout est là, à portée de main, on s’occupe du potager en quelques minutes, au lieu de remettre l’arrosage à plus tard parce qu’il faudrait ressortir le matériel.

Bien l’installer et choisir ses cultures pour en profiter longtemps

Le modèle est annoncé en bois de pin imprégné, prévu pour rester dehors. Pour qu’il vieillisse bien, mieux vaut éviter les murs trop humides, privilégier un endroit ventilé et stable, et vérifier l’état du bois au fil des saisons. Sur un balcon, un bac surélevé a tendance à sécher plus vite qu’un sol classique, ce qui impose un arrosage un peu plus régulier.

Une fois installé, il suffit de remplir le bac avec un bon mélange terreau/compost et de miser sur des plantes faciles. Herbes aromatiques à portée de cuisine, salades et radis pour les premières récoltes, fraisiers ou tomates cerises pour le côté gourmand : ce format compact permet déjà de varier les plaisirs. L’emplacement, la lumière et votre assiduité à l’arrosage feront le reste.