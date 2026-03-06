Printemps : ce simple carré de sable éloigne jusqu'à 90 % des parasites et évite le calvaire à vos poules

Début mars, vos poules sortent d’un hiver humide, fragilisées et cernées par les parasites. Et si un simple carré de sable transformait leur quotidien au poulailler ?

Avec le retour du soleil en mars, le jardin reverdit, mais le poulailler, lui, sort d’un hiver humide et fatigant. Poux rouges, poux mallophages et autres parasites adorent cette période où la chaleur remonte doucement tandis que les défenses des volailles restent basses. Résultat possible : démangeaisons, nervosité, baisse de ponte.

Pourtant, un aménagement très simple change tout : un carré de sable transformé en bain de poussière pour poules. Quelques pelletées de terre, de sable et de cendre, installées au sec, suffisent à offrir un véritable “spa” naturel à votre basse-cour. Encore faut-il le préparer et le placer correctement pour que vos poules s’y ruent avec bonheur.

Mars, le moment critique où le bain de poussière devient vital

Au tout début du printemps, l’humidité persiste dans les recoins du poulailler tandis que la température grimpe légèrement. Ce duo crée des conditions idéales pour que les parasites se cachent dans la litière, les perchoirs ou les nids et se multiplient très vite. Des plumes ternes, du picage entre poules et une chute nette des œufs sont souvent les premiers signaux.

Donner à vos poules un endroit où se rouler dans une poussière très fine n’est pas un luxe. C’est un geste de prévention qui évite fréquemment d’en arriver aux traitements chimiques plus tard dans la saison. Une poule qui peut se baigner tous les jours garde un plumage propre, a moins de démangeaisons et supporte mieux la période de ponte qui s’annonce.

La recette du carré de sable idéal pour vos poules

Pour un petit groupe de quatre à cinq poules, prévoyez un bac ou une zone d’environ 50 x 50 cm, protégée de la pluie sous un auvent, une tôle ou dans la partie couverte de la volière. Si le sol reste détrempé, un vieux pneu rempli, un bac à litière pour chat ou une caisse en bois surélevée font très bien l’affaire.

Le secret, c’est le mélange, à parts égales :

un tiers de terre de jardin bien sèche et émiettée,

un tiers de sable fin, type sable de construction ou sable pour carré de sable d’enfants,

un tiers de cendre de bois froide, soigneusement tamisée pour retirer clous et gros morceaux de charbon.

Entretenir le bac pour des poules apaisées et en bonne santé

Avec ce substrat, la poussière se faufile entre les plumes, obstrue les voies respiratoires des parasites et absorbe les graisses qui protègent leur carapace. Bien conçu, ce bain limite jusqu’à 90 % l’apparition des parasites externes. Les poules s’y couchent sur le flanc, écartent les ailes, se trémoussent en groupe : une scène qui fait vite partie de la vie quotidienne du jardin.

Pour conserver cette efficacité, il suffit de retirer les fientes et de renouveler ou compléter le mélange environ tous les 15 jours. Tant que la texture reste sèche, fine et agréable, vos poules continueront à y passer de longs moments, plus calmes, moins sujettes au picage et prêtes à aborder la saison de ponte avec un plumage dense et brillant.