Terrasse envahie par la mousse : ce bidon à 3,99 € chez Action pourrait bien tout changer ce printemps

Au retour du printemps, la mousse envahit terrasses et allées, transformant chaque pas en risque de glissade. Un bidon à moins de 4 € chez Action promet de changer la donne sans sortir le nettoyeur haute pression.

Chaque printemps, dalles gris clair devenues vert sombre, joints glissants et murets tachés par la mousse reviennent au programme. Beaucoup remettent le grand nettoyage à plus tard, en redoutant de ressortir le nettoyeur haute pression. Dans ce contexte, une nouveauté repérée dans les rayons jardin de Action alimente les conversations des amateurs de terrasses.

L’humidité de l’hiver a laissé derrière elle une pellicule verdâtre sur les terrasses, les allées et parfois même les palissades. Cette mousse n’est pas qu’inesthétique, elle rend les surfaces glissantes et transforme le ménage de printemps en corvée à frotter. Un simple bidon à moins de 4 euros pourrait tout changer.

Terrasse couverte de mousse : le bidon Green Boots d’Action en première ligne

Derrière ce succès se trouve un traitement anti-dépôts verts commercialisé sous la marque Green Boots. Chez Action, il arrive en bidon de 5 litres, déjà prêt à l’emploi : aucun mélange à préparer. Ce liquide s’applique tel quel sur dalles, pavés, murs à l’ombre ou boiseries pour dissoudre mousse et algues, et un seul bidon traiterait jusqu’à 50 m².

Son autre argument, c’est son prix. Proposé à 3,99 € chez Action, soit environ 0,80 € le litre, ce anti mousse terrasse Action se place bien en dessous des bidons spécialisés vendus en grande surface de bricolage. Pour un foyer, cela suffit souvent à remettre à neuf une terrasse familiale ou un contour de maison, sans louer de nettoyeur haute pression.

Comment utiliser le nettoyant terrasse Action sans prendre de risques

Avant d’ouvrir le bidon, il faut préparer la surface. On balaie les feuilles, on dégage les objets et on choisit une journée sèche pour que le produit ait le temps d’agir. Classé comme produit biocide, ce nettoyant impose quelques réflexes de sécurité, les recommandations du fabricant rappelant : « Utilisez les produits biocides avec précaution ». Ensuite, on applique le liquide sur la terrasse sèche, on laisse poser le temps indiqué sur l’étiquette, puis on rince à l’eau claire pour évacuer mousse et algues.

Des gants et des lunettes protègent la peau et les yeux, et il vaut mieux couvrir les massifs voisins ou le potager pour éviter les projections. On évite aussi de laisser ruisseler l’eau de rinçage vers les zones de culture. Sur une terrasse très exposée à l’humidité, un ou deux traitements par an suffisent.

Bicarbonate ou produit Action : deux façons de dire adieu à la mousse

Autre piste, plus naturelle : le bicarbonate de soude de cuisine, un ingrédient à moins d’1 € capable de freiner mousse et herbes entre les dalles. « Le bicarbonate de soude, un produit ménager courant, est un agent polyvalent qui peut éliminer efficacement la mousse sur diverses surfaces, y compris les pelouses et les matériaux durs comme les pavés », expliquent les spécialistes de Good Grow, cités par Mon Jardin Ma Maison.

Son usage reste simple : un poudrage à sec d’environ 20 g par mètre de joint, poussé au balai-brosse, que l’humidité de l’hiver finira de dissoudre. Selon les conseils relayés, une ou deux applications par an suffisent largement. Pour une grande terrasse très encrassée, le bidon Action offre un résultat plus rapide, le bicarbonate convenant mieux à un entretien régulier des joints.

