Vous les utilisez tous les jours : ces 10 objets étouffent la planète, voici par quoi les remplacer

Bouteilles, cotons, capsules… et si vos gestes les plus banals comptaient parmi les objets du quotidien les plus polluants ? Dix remplacements peuvent transformer votre poubelle.

Votre poubelle déborde alors que vous l’avez sortie hier ? Dans beaucoup de foyers, ce sont toujours les mêmes objets jetables qui remplissent le sac : bouteilles, essuie-tout, cotons, capsules… Utilisés quelques secondes, ils laissent des traces pendant des décennies dans l’environnement. Derrière ces gestes automatiques, on trouve une bonne partie des objets du quotidien les plus polluants.

Bonne nouvelle, il ne s’agit pas de tout changer, mais de remplacer dix produits bien précis par des alternatives réutilisables. On observe qu’en renonçant seulement aux packs d’eau, capsules de café, essuie-tout, film étirable et cotons, une famille peut économiser plusieurs centaines d’euros en douze mois. Et la plupart de ces changements se font sans perdre en confort.

Dans la cuisine : ces objets du quotidien les plus polluants

Dans la cuisine, quatre objets pèsent très lourd. La bouteille d’eau en plastique d’abord : l’eau en bouteille coûte de 100 à 300 fois plus cher que l’eau du robinet, alors qu’en France celle-ci est parmi les plus contrôlées au monde. Adopter une gourde en inox ou en verre et remplir une carafe permet d’éviter la production de centaines de bouteilles par personne chaque année.

Autre duo envahissant : sacs plastiques et film alimentaire. Les premiers servent quelques minutes puis s’accumulent dans les sols et les océans, alors qu’un tote bag en coton ou un cabas solide dure des années. Le film en PVC finit systématiquement à la poubelle ; des bee wraps et des boîtes hermétiques en verre le remplacent pour des centaines d’utilisations. Pour les éclaboussures, l’essuie-tout jetable, très gourmand en bois, eau et énergie, peut laisser la place à des essuie-tout lavables en rouleau ou à de simples torchons.

Salle de bain et buanderie : quand le jetable s’accumule

Dans la salle de bain, disques de coton et lingettes pré-imbibées sont de vrais poids lourds. La culture du coton conventionnel demande énormément d’eau et de pesticides, pour finir à la poubelle après un démaquillage de quelques minutes. Les carrés démaquillants lavables en bambou, eucalyptus ou coton bio se lavent avec le linge et durent des années. Pour la toilette de bébé ou le ménage, des lingettes en tissu humidifiées à l’eau ou au liniment maison suffisent largement.

Le rasage et la lessive font aussi gonfler les sacs poubelle. Les rasoirs jetables ou multi-lames en plastique, difficiles à recycler, reviennent cher et se cassent vite, alors qu’un rasoir de sûreté en métal se garde toute la vie, seules les lames en acier recyclable étant changées. Côté buanderie, les dosettes de lessive liquides libèrent des microplastiques issus de leur enveloppe soluble ; une lessive en poudre ou en vrac, dosée à la cuillère, évite ce problème.

Capsules, vaisselle jetable : les derniers réflexes à faire évoluer

Dans la cuisine et au bureau, les capsules de café en aluminium ou plastique composite génèrent des tonnes de déchets pour quelques secondes d’expresso. Une cafetière à piston, un filtre ou des capsules réutilisables en inox offrent un café meilleur, sans poubelle à chaque tasse.

Pour les pique-niques, la vaisselle jetable peut céder la place à une vaisselle réutilisable légère. En remplaçant ces dix objets, une famille réduit nettement ses déchets et son budget courses.