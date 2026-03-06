Ce papier peint rétro des années 70 revient en force : pourquoi il divise déjà tout le monde à table

Fleuris, colorés, ces papiers peints années 70 s’invitent de nouveau dans nos salons français et bousculent les murs beiges. Entre madeleine de Proust et peur du kitsch, les discussions s’animent à chaque repas.

Un simple motif sur un mur suffit parfois à faire remonter l’odeur du rôti du dimanche, les repas chez mamie, les siestes sur le canapé en velours. Quand ce décor réapparaît aujourd’hui dans un salon tout blanc, les souvenirs se mélangent aux avis bien tranchés autour de la table.

Car ce motif-là, longtemps jugé ringard, revient en force : le papier peint années 70, fleuri, coloré, assumé. Le magazine Biba titre même que « Ce papier peint rétro des années 70 s’impose comme la grande tendance déco de 2026 », en évoquant une explosion des recherches en ligne depuis 2022.

Le grand retour du papier peint années 70 dans des intérieurs lassés du beige

Après une décennie de murs blancs, de lignes épurées et de déco japandi, beaucoup ont eu envie de couleur et d’histoires à la maison. Le site Ynspir parle d’une hausse d’environ 45 % des recherches autour du « papier peint années 70 » depuis 2022, signe que cette esthétique réveille une vraie curiosité.

Ce retour a aussi un parfum de madeleine de Proust. Grazia parle de « Ce papier peint de mamie inspiré des années 70 fait son grand retour », aperçu jusque dans le château de la Star Academy. Et, comme le résume Astuces de Grand-Mère, « transformer son espace de vie en un cocon chaleureux et vibrant devient une véritable thérapie par la couleur et les motifs ».

Motifs floraux XXL et palette seventies : ce qui plaît… et ce qui fait peur

Au cœur de cette tendance, on trouve les motifs floraux XXL : grandes fleurs graphiques, lignes ondulées façon « Power Flower », parfois presque hypnotiques. Les couleurs phares reviennent en bloc : orange brûlé, jaune moutarde, vert olive, parfois adoucis par du terracotta ou un vert sauge pour les plus prudents.

Ce langage visuel fait tout son charme, mais il peut vite basculer vers le kitsch si l’on cumule velours épais, rotin, cannage et tapis shaggy. Les décorateurs conseillent souvent de marier ce papier peint rétro à des meubles aux lignes sobres, en bois clair ou en métal, pour garder un équilibre entre souvenirs seventies et esprit contemporain.

Comment adopter le papier peint années 70 sans déclencher une guerre des goûts ?

Les débats en famille tournent souvent autour de la dose. Un compromis efficace consiste à le limiter à un mur d’accent : derrière le canapé, la tête de lit ou la table de la salle à manger. Ynspir estime le budget d’une pièce de 20 m² avec mur d’accent entre 800 et 2 500 € pose comprise, selon la qualité du revêtement.

Pour rassurer les plus réticents, plusieurs réflexes aident à tester sans se lasser :

Choisir un papier peint intissé ou vinyle, plus simple à poser et à retirer qu’un vieux rouleau de mamie.

Commencer par une petite zone (entrée, couloir, niche) avant d’attaquer le salon.

Réunir échantillons et photos, faire voter la famille et valider ensemble un motif et une palette.

Une fois le bon dessin trouvé, ce décor chargé de souvenirs peut alors devenir un terrain d’entente : chacun y projette son enfance, ses références, et la pièce gagne ce supplément d’âme qui manquait aux murs trop sages.