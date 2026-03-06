Je suis décoratrice : ces chaises en tissu ruinent votre salle à manger, cette alternative 2026 s'impose

Printemps 2026, une décoratrice tire la sonnette d’alarme sur les chaises en tissu rembourré qui envahissent encore nos salles à manger. Que reproche-t-elle vraiment à ces modèles pourtant si confortables ?

Dans beaucoup de salles à manger françaises, la scène n’a presque pas changé depuis quinze ans : une grande table, entourée de chaises en tissu rembourré bien moelleuses. Elles ont longtemps symbolisé le confort, le côté cocon pour recevoir famille et amis. En 2026 pourtant, nombre de décorateurs les écartent systématiquement de leurs projets. Ce revirement n’a rien d’un simple caprice de tendance.

Le printemps 2026 apporte une envie de renouveau, mais aussi une réalité plus pratique : la salle à manger sert tour à tour de bureau de télétravail, de coin devoirs, de table de jeux. Dans ces pièces qui doivent tout encaisser, les chaises en tissu montrent vite leurs limites, du nettoyage à la place qu’elles prennent. Les professionnels de la déco détaillent des raisons très concrètes.

Pourquoi les chaises en tissu rembourré posent problème au quotidien

Premier souci relevé par les décorateurs : l’entretien. Autour de la table, les taches de vin, de sauce ou de gras se multiplient, surtout avec enfants ou animaux. Sur une chaise en tissu rembourré, elles pénètrent dans la fibre, s’incrustent et laissent des auréoles. Là où une assise en bois, en cannage ou en rotin se nettoie d’un simple coup de chiffon, le tissu demande des produits spécifiques et une vigilance permanente.

Avec le temps, ces chaises perdent aussi leur allure. L’assise se tasse, le dossier se lustre, le rembourrage se déforme. Visuellement, leur volume massif et leurs dossiers pleins coupent la pièce en deux et donnent l’impression d’une salle à manger plus petite. Les ensembles table plus six chaises coordonnées rappellent un resto des années 2010, avec ce côté catalogue figé qui ne colle plus aux intérieurs d’aujourd’hui.

Banquettes, bancs et chaises légères : les alternatives qui changent la salle à manger

Face à ces limites, la star des projets récents devient la banquette. Placée contre un mur ou sous une fenêtre, elle trace une ligne continue qui libère visuellement l’espace et permet d’asseoir plus de monde qu’une rangée de chaises. Dans les petits appartements, elle dessine le coin repas sans cloisonner. Beaucoup de modèles intègrent des rangements sous l’assise ; des coussins déhoussables en textiles naturels apportent le moelleux sans le casse-tête des taches.

Pour compléter, les décorateurs plébiscitent des chaises légères en bois sculptural, souvent en chêne ou en hêtre. Leurs formes organiques et leurs lignes fines laissent circuler la lumière et réchauffent la pièce sans l’alourdir. Le cannage et le rotin offrent une texture naturelle et une vraie légèreté visuelle, très appréciées dans les ambiances Japandi ou bohème. Un piétement en métal minimaliste, noir mat, ou un dossier en velours côtelé ajoutent une touche graphique ou cosy, facile à vivre.

Passer des chaises en tissu rembourré à une salle à manger 2026

Pour quitter vos anciennes chaises en tissu rembourré sans tout racheter d’un coup, une transition douce fonctionne très bien. On commence souvent par retirer deux chaises pour les remplacer par un banc en bois le long du mur, puis on envisage une vraie banquette quand le budget suit. Autour, quelques chaises en bois, cannage, rotin ou métal fin composent un ensemble dépareillé mais cohérent.