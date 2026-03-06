Yoga : elle a tout donné à une friperie, cette marque de yoga en coton bio va vous donner envie de faire pareil

Un sac rempli de leggings synthétiques, une friperie en ville et un déclic radical : cette yogi revoit tout, de son tapis à son dressing. Que changent vraiment des vêtements de yoga en coton bio sur le corps et dans la tête ?

Devant son armoire qui déborde de leggings synthétiques, cette pratiquante de yoga avait toujours la même impression : beaucoup de vêtements, mais rien de vraiment agréable à enfiler pour une séance. Entre les tissus qui collent, les odeurs tenaces et une envie croissante de cohérence écologique, l’idée de continuer avec ces tenues ne tenait plus.

Un jour de grand ménage, elle a tout mis dans un sac, ou presque. Tous les leggings qui compriment, les brassières qui grattent et les matières plastiques sont partis vers une friperie locale. Ce tri a agi comme une véritable détox mentale. Restait à trouver la tenue capable d’occuper ce nouvel espace, sans compromis.

Donner ses anciens vêtements de yoga à une friperie, un geste libérateur

Ce mouvement vers la seconde main ne se joue pas seulement dans les placards. A Caen, Julia Courcelle a lancé Le Shop de Julia en 2023 avant d’ouvrir une boutique en 2026. « J’ai la passion des vêtements, et je voulais essayer d’en vivre », explique Julia Courcelle à Actu.fr. Pour rassurer sa clientèle, elle raconte aussi : « J’ai passé des formations pour apprendre à authentifier les produits de luxe ».

Dans son magasin de près de 100 m2, elle constate que « La seconde main se développe, c’est dans l’air du temps et bien plus accessible ». « C’est une concrétisation d’avoir cet espace de près de 100 m2 », se réjouit-elle, avant de rappeler : « Il y a peu de magasins dédiés aux grandes marques à Caen. Ici, on les retrouve toutes au même endroit, et à petits prix ». Pour la yogi, déposer son sac là revient à offrir une seconde vie à ses anciens leggings tout en tournant la page.

Muùne, la marque de vêtements de yoga en coton bio qui change tout

Une fois le vide fait, commence la recherche d’une tenue vraiment agréable. C’est là qu’elle découvre Muùne, une marque pensée par et pour les femmes. Dès le premier essayage, la différence est nette : la matière suit les mouvements sans serrer, le legging ne remonte pas, la brassière ne se replace plus entre deux postures. Le vêtement accompagne enfin le corps au lieu de le contraindre.

Le secret vient du coton bio choisi par la marque. Contrairement au polyester ou au nylon qui retiennent l’humidité et les bactéries, ce coton laisse respirer la peau pendant l’effort. La culture du coton conventionnel étant l’une des plus polluantes du monde, opter pour du coton biologique limite aussi l’impact sur les sols. Pour les peaux sensibles, l’absence de pesticides agressifs et de teintures problématiques se sent tout de suite : plus de rougeurs après les séances intensives.

Une mini garde-robe de yoga, durable et facile à vivre

En misant sur quelques ensembles Muùne bien choisis, elle a totalement revu sa façon de s’habiller pour le yoga. Le coton bio résiste mieux aux lavages, ne se détend pas et ne devient pas transparent au bout de quelques mois, là où la fast fashion fatigue vite. Acheter moins, mais mieux, devient presque automatique quand on voit la tenue garder sa forme et sa couleur.

Autre avantage, ces pièces sortent sans problème du tapis de yoga. Avec un pull oversize ou une chemise ample, le legging Muùne passe du studio au café ou aux courses sans donner l’impression de sortir d’un cours de sport. Le dressing s’allège, les choix aussi, et chaque séance se fait désormais dans une tenue qui respecte le corps autant que l’environnement.