Cette tache marron dans l’œil de votre chat cache parfois un cancer : le signe discret qui doit vous alerter

Une tache marron est apparue sur l’iris de votre chat et la peur du cancer s’invite aussitôt. Détail rassurant ou vrai signal d’alarme, comment faire la différence sans attendre ?

Un matin, en caressant votre vieux chat près de la fenêtre, un détail vous arrête. Dans la lumière, son regard que vous connaissez par cœur semble différent. Sur la partie colorée de l’œil, une petite tache marron est apparue, nette, bien visible. Forcément, l’idée du cancer traverse l’esprit, et le doute s’installe.

Chez le chat senior, les changements de couleur de l’iris sont fréquents et parfois liés au simple vieillissement de l’œil. D’autres fois, ils traduisent un mélanome de l’iris, tumeur cancéreuse agressive capable d’envahir l’intérieur de l’œil puis des organes comme le foie ou les poumons. Un détail visuel très simple permet pourtant de faire la différence.

Tache marron sur l’iris du chat : quand il s’agit d’une mélanose de vieillesse

Dans de nombreux cas, la fameuse tache correspond à une mélanose de l’iris. Ce sont des mélanocytes, cellules qui fabriquent le pigment, qui s’accumulent localement. On voit alors apparaître des zones brunes, dorées ou presque noires, comme des taches de rousseur. Elles restent parfaitement plates, l’iris garde un aspect lisse, et la couleur s’étend très lentement, sur des mois voire des années.

Sur un forum, une propriétaire raconte : « Bonjour, Elle est magnifique ! Ça ressemble fortement à une tâche de vieillesse ! Ma minette avait ça aussi…. et lorsque sa première tâche est apparue je m’étais posée les mêmes questions que vous ! Et au fil des années d’autres tâches sont apparues… Mais dans le doute n’hésitez pas à consulter votre véto », écrit une internaute sur le site Wamiz. Son chat restait en forme, sans douleur ni œil rouge, avec une pupille bien régulière, ce qui correspond au tableau rassurant d’une tache liée à l’âge.

Relief, pupille déformée, rougeur : les détails qui font craindre un mélanome

Le vrai signal d’alerte, c’est le passage de la 2D à la 3D. Une tache bénigne se comporte comme une simple coloration. Dès que vous avez l’impression qu’elle fait une petite bosse, qu’elle donne un aspect velouté ou épaissi à l’iris, le risque de mélanome de l’iris apparaît. La tumeur forme alors une masse qui peut grossir assez vite et envahir les tissus voisins.

D’autres signes complètent ce tableau inquiétant : la pupille qui devient irrégulière, ne se contracte plus normalement, le blanc de l’œil rouge, un œil qui semble plus gros ou douloureux. À la maison, quelques questions simples aident à décider :

Voyez-vous un vrai relief en regardant l’œil de profil sous une bonne lumière ?

La pupille du côté atteint a-t-elle changé de forme par rapport à l’autre œil ?

La tache a-t-elle nettement grossi en quelques semaines ou quelques mois ?

L’œil devient-il rouge, trouble, ou votre chat cligne-t-il souvent, fuit-il la lumière ?

Examen vétérinaire et surveillance : protéger l’œil… et la vie de votre chat

Quand l’un de ces voyants passe au rouge, la visite chez le vétérinaire ne doit pas attendre. L’animal est examiné avec une lampe spéciale pour détailler l’iris, la pression à l’intérieur de l’œil est mesurée pour dépister un éventuel glaucome, et une échographie oculaire peut être réalisée pour voir ce qui se passe derrière l’iris. Si la tumeur est confirmée ou fortement suspectée, l’ablation de l’œil permet souvent de limiter la propagation des cellules cancéreuses.

Quand il s’agit d’une simple mélanose, aucun traitement n’est nécessaire, mais un suivi régulier est demandé. Prendre des photos de l’œil toujours dans des conditions proches, garder la même distance, noter la date et l’aspect de la tache aide beaucoup. Les vétérinaires conseillent souvent un contrôle tous les quelques mois. Beaucoup de chats vivent longtemps avec ces taches de vieillesse, et même avec un seul œil si une énucléation a été nécessaire, tout en gardant une vie de chat tout à fait normale.