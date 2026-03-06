Rappel conso : ce dessert façon chocolat Dubaï tendance dans vos placards cache du gluten non indiqué sur l’étiquette

Star des réseaux sociaux, ce dessert façon chocolat Dubaï s’invite dans les goûters sans que l’on se doute de ce qu’il renferme vraiment. Un rappel national vient de tomber et pourrait bien viser vos placards.

Texture fondante, pistache généreuse, carrés impeccables : le dessert façon chocolat Dubaï s’est glissé dans les placards de nombreux foyers, porté par les vidéos TikTok et les goûters improvisés. Ce mochi venu d’Asie s’est imposé comme la douceur du moment pour les fans de pistache et de nouveautés sucrées.

Cette success story connaît pourtant un contretemps : un mochi Dubaï pistache très précis, vendu en sachet de 168 g, fait l’objet d’un rappel officiel sur le territoire français. Un rappel conso qui pointe une anomalie sur l’étiquette, passée inaperçue pour beaucoup. Un détail sur l’étiquette change tout.

Rappel conso national pour le mochi Dubaï pistache Qlove Japanese Style

D’après la fiche publiée sur le site Rappel Conso le 5 mars 2026, le produit concerné est un mochi Dubaï arôme pistache, saveur kunafa de la marque Qlove Japanese Style, importé de Taïwan et distribué en France par New Thai. Présenté comme un dessert façon chocolat Dubaï, il appartient à la catégorie « produits sucrés ».

Seuls les sachets de 168 g portant le GTIN 4712928346653, vendus entre le 02/11/2025 et le 16/02/2026, avec une date limite de consommation fixée au 28/11/2026, sont visés. La commercialisation a eu lieu sur la France entière via des points de vente approvisionnés par New Thai, et la procédure de rappel est annoncée jusqu’au 30/03/2026.

Gluten non indiqué : un allergène problématique dans ce dessert tendance

Le motif du rappel est clair : du gluten est présent dans ce mochi Dubaï alors que cette information ne figure pas correctement sur certaines étiquettes. Pour les personnes intolérantes au gluten ou atteintes de maladie cœliaque, même une petite portion peut suffire à déclencher des troubles digestifs, des éruptions cutanées, des migraines ou une grande fatigue dans les heures ou les jours qui suivent.

Pour les consommateurs sans sensibilité particulière au gluten, ce rappel vise surtout à garantir une information fiable sur les allergènes, comme l’impose la réglementation. Mais pour les foyers où vit une personne cœliaque ou sous régime strict sans gluten, cet écart d’étiquetage change complètement la donne.

Comment vérifier et rapporter ce dessert façon chocolat Dubaï

Si ce dessert se trouve dans vos placards, il est recommandé de ne plus le consommer, en particulier en cas de régime sans gluten. Pour vérifier votre sachet, regardez :

le GTIN 4712928346653 près du code-barres,

le poids de 168 g en face avant,

la DLC « 28/11/2026 » au dos du paquet,

le descriptif « mochi Dubaï arôme pistache, saveur kunafa ».

Si votre produit correspond, mettez-le de côté puis rapportez-le dans le magasin où il a été acheté, ou dans toute enseigne distribuée par New Thai : un remboursement immédiat ou un échange doit être proposé, sans démarche compliquée ni obligation d’achat. En cas de consommation accidentelle par une personne sensible au gluten, mieux vaut surveiller l’apparition de maux de ventre, diarrhée, boutons, maux de tête ou fatigue inhabituelle, demander rapidement l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien, et contacter les urgences si les symptômes deviennent sévères ou inquiétants.