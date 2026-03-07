Je suis décoratrice : ces 6 trouvailles déco Action à petit prix transforment un salon banal en pièce chic

L’arrivée des beaux jours donne souvent envie de changer l’ambiance du salon, sans pour autant remplacer le canapé ni investir dans un nouveau meuble télé. Dans les allées d’Action, certaines pièces déco au prix tout doux rappellent pourtant ce que l’on voit chez des créateurs bien plus chers.

Pour une décoratrice d’intérieur, six accessoires reviennent régulièrement lorsqu’il s’agit de sublimer un salon en respectant un budget raisonnable. Ces trouvailles déco Action misent sur les matières, la lumière et l’organisation pour donner une allure chic en quelques gestes. Tout se joue dans le détail.

Dans le salon, ces accessoires Action changent immédiatement l’ambiance