Je suis décoratrice : ces 6 trouvailles déco Action à petit prix transforment un salon banal en pièce chic
Une décoratrice d'intérieur arpente les rayons d’Action pour transformer un salon sans toucher au mobilier. Ses six trouvailles déco à prix doux promettent un effet saisissant.
L’arrivée des beaux jours donne souvent envie de changer l’ambiance du salon, sans pour autant remplacer le canapé ni investir dans un nouveau meuble télé. Dans les allées d’Action, certaines pièces déco au prix tout doux rappellent pourtant ce que l’on voit chez des créateurs bien plus chers.
Pour une décoratrice d’intérieur, six accessoires reviennent régulièrement lorsqu’il s’agit de sublimer un salon en respectant un budget raisonnable. Ces trouvailles déco Action misent sur les matières, la lumière et l’organisation pour donner une allure chic en quelques gestes. Tout se joue dans le détail.
Dans le salon, ces accessoires Action changent immédiatement l’ambiance
Premier allié, le vase aux lignes organiques
Autre indispensable pour réveiller un canapé fatigué : les housses de coussins texturées. Tissages en relief, matières brutes, effet bouclette… L’idée est de mélanger plusieurs textures dans une même palette de couleurs pour apporter du volume sans surcharger. En quelques nouveaux coussins, l’assise semble plus généreuse, plus accueillante, presque comme si le canapé avait été changé. Dans un salon, la lumière reste la meilleure alliée pour agrandir visuellement l’espace. Un miroir asymétrique placé en face d’une fenêtre capte les rayons du jour et les renvoie dans la pièce. Sa forme irrégulière casse les lignes trop rigides du mobilier et apporte une touche contemporaine. Accroché au-dessus d’un buffet ou d’une console, il se comporte un peu comme un tableau qui change au fil des heures. Le soir, l’ambiance passe par les bougies nervurées. Leur cire travaillée crée une vraie présence décorative, même éteintes. Une fois allumées, la flamme fait danser les ombres et adoucit instantanément l’atmosphère. Regroupées par trois sur la table basse ou sur un rebord de cheminée, elles créent un petit paysage lumineux, parfait pour ralentir le rythme en fin de journée. Pour finir la transformation, tout se joue dans l’organisation. Un plateau en métal brossé posé sur la table basse permet de rassembler télécommandes, livre du moment et bougie en une composition harmonieuse. Les boîtes de rangement texturées recouvertes de lin, de bouclette ou de motifs tissés accueillent câbles, chargeurs ou courriers. Empilées sur une étagère, elles rangent en silence tout en ajoutant une touche cosy. Pour ne pas se laisser emporter en magasin, une petite liste mentale aide à rester cohérent : En mariant ces pièces accessibles aux meubles déjà présents, le salon gagne en profondeur et en élégance, tout en restant fidèle à une déco petit budget et à une consommation mesurée.
Jouer avec lumière et reflets pour un effet haut de gamme
Rangements décoratifs et check-list pour shopper malin chez Action
En bref
Autre indispensable pour réveiller un canapé fatigué : les housses de coussins texturées. Tissages en relief, matières brutes, effet bouclette… L’idée est de mélanger plusieurs textures dans une même palette de couleurs pour apporter du volume sans surcharger. En quelques nouveaux coussins, l’assise semble plus généreuse, plus accueillante, presque comme si le canapé avait été changé.
Dans un salon, la lumière reste la meilleure alliée pour agrandir visuellement l’espace. Un miroir asymétrique placé en face d’une fenêtre capte les rayons du jour et les renvoie dans la pièce. Sa forme irrégulière casse les lignes trop rigides du mobilier et apporte une touche contemporaine. Accroché au-dessus d’un buffet ou d’une console, il se comporte un peu comme un tableau qui change au fil des heures.
Le soir, l’ambiance passe par les bougies nervurées. Leur cire travaillée crée une vraie présence décorative, même éteintes. Une fois allumées, la flamme fait danser les ombres et adoucit instantanément l’atmosphère. Regroupées par trois sur la table basse ou sur un rebord de cheminée, elles créent un petit paysage lumineux, parfait pour ralentir le rythme en fin de journée.
Pour finir la transformation, tout se joue dans l’organisation. Un plateau en métal brossé posé sur la table basse permet de rassembler télécommandes, livre du moment et bougie en une composition harmonieuse. Les boîtes de rangement texturées recouvertes de lin, de bouclette ou de motifs tissés accueillent câbles, chargeurs ou courriers. Empilées sur une étagère, elles rangent en silence tout en ajoutant une touche cosy.
Pour ne pas se laisser emporter en magasin, une petite liste mentale aide à rester cohérent :
En mariant ces pièces accessibles aux meubles déjà présents, le salon gagne en profondeur et en élégance, tout en restant fidèle à une déco petit budget et à une consommation mesurée.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité