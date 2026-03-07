Début mars : ce geste simple avec vos rosiers permet d’obtenir une roseraie entière sans acheter un seul plant

Au début de mars, vos rosiers sortent de l’hiver au moment précis où un simple bouturage peut les multiplier à l’infini. Comment transformer vos rameaux de taille en futurs massifs sans outils ni budget ?

Une roseraie généreuse sans vider son portefeuille, beaucoup de jardiniers en rêvent. En jardinerie, le prix d’un seul rosier de qualité suffit pourtant à freiner les projets de massif. Au moment de la taille de fin d’hiver, une autre voie s’ouvre : obtenir de nouveaux plants sans greffe compliquée ni budget supplémentaire.

Le secret tient surtout au bon moment. Le début du mois de mars correspond à cette courte période où l’hiver recule, le printemps n’a pas encore tout emporté, et les rosiers sortent de leur dormance : la sève remonte, les bourgeons restent fermés. À cet instant précis, de simples déchets de taille peuvent se changer en boutures prêtes à donner de nouveaux pieds.

Pourquoi début mars favorise le bouturage de vos rosiers

Au début de mars, les rosiers sortent de leur repos hivernal : la sève remonte dans les tiges et apporte l’énergie accumulée pendant le froid. En prélevant des rameaux à ce moment, cette énergie sert d’abord à former des racines plutôt qu’un feuillage gourmand. Si l’on attend que les feuilles soient développées, la plante concentre ensuite sa force sur elles, et l’enracinement en pâtit.

Il faut tout de même éviter le piège des gelées tardives. Les conseils de taille rappellent d’attendre que les fortes gelées soient passées, ce qui revient souvent à patienter entre la mi-février et le début avril selon les régions. Dans les zones les plus douces, l’intervention se fait plus tôt que dans l’Est, le Nord ou la montagne. Un repère pratique aide bien : quand le forsythia du quartier commence à fleurir, vos rosiers sont prêts.

Bouturer un rosier pas à pas pour le multiplier à l’infini

Une fois la date choisie, le matériel reste basique : un sécateur propre, désinfecté à l’alcool à 70°, des gants, quelques pots ou une simple tranchée, et un mélange léger de terreau et de sable de rivière à parts égales. Aucun produit chimique n’est indispensable ; au début du printemps, la vigueur naturelle du rosier suffit, même si certains jardiniers aiment tremper la base dans un peu d’eau de saule avant de planter.

Choisissez ensuite du bois semi-ligneux : une tige de l’année précédente, saine, à écorce lisse et de l’épaisseur d’un crayon, souvent en périphérie du rosier. Coupez des segments de 20 à 25 centimètres, en biseau juste sous un œil à la base et droit au-dessus d’un autre œil en haut. Retirez feuilles et épines sur la partie enterrée, gardez seulement deux ou trois paires de feuilles au sommet, puis plantez chaque bouture aux deux tiers de sa longueur dans le substrat bien tassé.

Les bons réglages pour que vos boutures de rosiers reprennent

Installez pots ou tranchée à mi-ombre, à l’abri du vent et d’un soleil direct trop brûlant. Le sol doit rester légèrement humide : la sécheresse est l’ennemi principal, mais une terre détrempée ferait pourrir les tiges, surtout si elle est argileuse et compacte. Une bouteille plastique transparente retournée sur un pot crée une petite serre qui garde l’humidité. Après quelques semaines, l’apparition de jeunes feuilles rougeâtres indique la reprise ; à l’automne suivant, ces boutures pourront rejoindre leur place définitive et préserver même des variétés anciennes, sans dépenser un euro.