Rosier grimpant : ce geste de taille en hiver que beaucoup ratent et qui gâche toute la floraison d’été

Chaque hiver en France, des jardiniers pensent bien tailler un rosier grimpant et voient pourtant la floraison disparaître. Quels gestes précis transforment un mur vert en cascade de roses ?

Vous pensez tailler un rosier grimpant comme il faut, sécateur en main, et pourtant l’été venu, à peine quelques fleurs se montrent sur l’arche ou le mur. Beaucoup de jardiniers coupent avec bonne volonté, mais au mauvais endroit ou au mauvais moment, et c’est toute la saison qui disparaît.

Le problème ne vient pas d’un manque d’amour pour la plante, mais de détails invisibles : type de rosier, bois à conserver, sens de la coupe. Sur un grimpant, une seule erreur peut supprimer tous les boutons de l’année. Comprendre ces mécanismes change tout, car ce sont eux qui décident de la floraison.

Pourquoi le type de rosier grimpant et le calendrier de taille sont décisifs

Un rosier grimpant remontant donne plusieurs vagues de fleurs sur le bois de l’année, alors qu’un rosier grimpant non remontant ne fleurit qu’une fois, sur le bois formé l’année précédente. Si vous taillez ce dernier en fin d’hiver, vous coupez tout simplement les futurs boutons. En période de repos, la structure se voit bien : « Si vous avez un rosier grimpant dans votre jardin, c’est le moment idéal pour lui donner une taille sévère », a expliqué Paul Parker, expert jardinage chez J. Parker’s, cité par le Mirror.

En climat doux, cette taille structurante peut se faire en janvier, en dehors des périodes de gel ; ailleurs, beaucoup attendent février ou mars pour intervenir sur des rosiers bien installés. Paul Parker précise : « Tailler vos rosiers grimpants en janvier, pendant que la plante est en dormance, va aider à leur donner une belle forme et les préparer à une floraison abondante cet été ». Il ajoute aussi : « Il est important de ne pas tailler les rosiers grimpants pendant deux ans après la plantation, pour leur donner les meilleures chances de s’installer ».

Tailler un rosier grimpant comme un buisson : l’erreur qui épuise la plante

Sur un rosier buisson, on raccourcit tout à la même hauteur. Sur un grimpant, ce réflexe casse la mécanique de la plante. Les spécialistes recommandent de garder seulement trois à cinq branches charpentières, jeunes et vigoureuses, à écorce lisse, qui forment le squelette du rosier. Les vieux bois gris, craquelés, et les tiges chétives ou qui se croisent au centre doivent être coupés au plus près de la base pour libérer la sève.

Une fois cette charpente claire en place, on se concentre sur les rameaux latéraux fixés sur ces tiges maîtresses. L’astuce des rosiéristes consiste à les raccourcir très court, en ne gardant que deux ou trois yeux par ramification. La sève se concentre alors sur ces quelques bourgeons, qui produisent beaucoup plus de fleurs. En ouvrant le centre du rosier, l’air et la lumière circulent mieux : les risques de maladies fongiques chutent jusqu’à 60 %, et les foyers d’infection diminuent de 40 %.

Dernier réflexe clé : palisser le rosier grimpant pour démultiplier les fleurs

Quand la taille est faite au bon moment, il reste à soigner le geste. On coupe en biseau, environ 5 millimètres au-dessus d’un œil tourné vers l’extérieur, avec un angle proche de 45 degrés. Les charpentières sont ensuite palissées presque à l’horizontale pour ralentir la sève et couvrir le support de fleurs.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Rosiers grimpants : ce geste rapide de janvier pour une floraison bluffante cet été que beaucoup ratent»