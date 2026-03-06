Printemps : ce geste tout bête au jardin que trop de Français négligent et qui coûte la vie aux hérissons

Au moment où les tondeuses reprennent du service, les hérissons d’Europe sortent amaigris de l’hibernation dans nos jardins. Un réflexe de moins de trente minutes peut faire la différence entre leur survie et leur disparition silencieuse.

Au moment où l’on sort la tondeuse et le râteau, un petit voisin se réveille, épuisé : le hérisson d’Europe. Après plusieurs mois d’hibernation, certains n’ont presque plus d’énergie. « Je ne savais pas qu’ils en mouraient », disent souvent les jardiniers. Pourtant, un geste très simple peut faire basculer leur printemps.

Depuis 2007, le hérisson d’Europe est classé espèce intégralement protégée en France. « Mammifère insectivore nocturne, il joue un rôle essentiel dans nos écosystèmes », explique France Nature Environnement, cité par Le Progrès. « Malheureusement, sa population connaît un déclin dramatique estimé entre 30 et 50 % en vingt ans. » Un trou dans une clôture, une gamelle et un peu d’eau peuvent déjà aider.

Réveil d’hibernation du hérisson : une période critique au jardin

Les hérissons européens entrent en hibernation entre octobre et novembre, quand le froid arrive et que les proies se raréfient. Leur métabolisme ralentit, leur température corporelle passe de 35 °C à près de 5 °C et leur cœur bat plus lentement. Ils restent dans cet état de torpeur jusqu’au retour de conditions plus douces, entre mars et avril.

Au réveil, ces petits mammifères ont perdu jusqu’à 30 % de leur poids initial et sortent du nid amaigris, déshydratés, parfois encore engourdis. Leur priorité est de manger vite pour reconstituer leurs réserves, alors que les insectes restent rares au tout début du printemps. Ce manque d’énergie, associé au froid nocturne, peut leur être fatal si aucun point de nourriture et d’eau n’est disponible à proximité.

Geste urgent au printemps : buffet de réveil et passage secret pour hérissons

Pour aider un hérisson qui vient de sortir d’hibernation, le réflexe clé consiste à lui offrir de la nourriture riche et de l’eau fraîche, avant la fin mars. Une gamelle peu profonde remplie de croquettes pour chats ou chiens lui permet de reprendre des forces. À côté, une écuelle d’eau propre, renouvelée chaque jour, évite la déshydratation.

Concrètement, trois aménagements rapides suffisent pour offrir un vrai coup de pouce à ces animaux affaiblis : WWF UK résume ce geste : « Personne ne met un hérisson dans un coin. Ajoutez une autoroute à hérissons à votre jardin en créant de petits trous (13 x 13 cm) et vous aiderez ces mammifères nocturnes à passer le meilleur moment de leur vie. (Psst. n’oubliez jamais de vérifier d’abord avec vos voisins !) », explique l’organisation, citée par WalesOnline.

Une gamelle de croquettes, posée chaque soir au fond du jardin.

Une écuelle d’eau peu profonde, à l’abri du soleil.

Un trou de 13 x 13 cm à la base de la clôture.

Faire de son quartier un refuge : clôtures ouvertes et Opération Hérisson

Les jardins forment aujourd’hui un maillage souvent fermé par les clôtures, ce qui complique les déplacements des hérissons entre refuges et zones de chasse. Pour recréer une véritable « autoroute à hérissons » de jardin en jardin, il suffit de multiplier ces ouvertures de 13 x 13 cm avec ses voisins. En laissant un coin de végétation sauvage, en renonçant aux pesticides et herbicides, en vérifiant les tas de feuilles avant la tondeuse et en signalant chaque observation dans l’Opération Hérisson de France Nature Environnement, chacun limite routes, produits toxiques et barrières infranchissables.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Le WWF supplie les Britanniques de toucher à leur clôture de jardin : ce minuscule geste sauverait les hérissons»