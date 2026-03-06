Votre pelouse fait « effet éponge » après l’hiver ? Ce geste tout simple des paysagistes à faire en mars

Au sortir de l’hiver, votre pelouse rebondit sous le pas, noyée sous la mousse. Les paysagistes appliquent alors un geste mécanique précis qui change tout.

En sortant au jardin après l’hiver, beaucoup découvrent une pelouse qui ne craque plus sous le pas. Le sol s’enfonce, rebondit, l’herbe a disparu sous un tapis vert sombre : ce fameux effet éponge qui trahit un gazon à bout de souffle.

Ce n’est pas une fatalité, mais le signe d’un sol gorgé d’eau, tassé, trop acide, dont la mousse profite pendant que l’herbe pousse à peine en dessous de 8 °C. Les paysagistes, eux, réagissent avec un geste mécanique simple, répété en mars.

Mousse sur la pelouse après l’hiver : le signal d’un sol saturé et compacté

Un simple test suffit pour comprendre : marchez sur les zones vert fluo. Si le pied s’enfonce et que le sol rebondit avec parfois un léger bruit de succion, vous êtes sur une terre saturée d’humidité, mal drainée, idéale pour la mousse sur la pelouse.

Ce décor apparaît surtout dans les coins à l’ombre de murs, haies ou arbres, restés froids l’hiver. L’eau n’y pénètre plus car le sol s’est compacté sous la pluie et le piétinement ; l’oxygène manque, les racines s’asphyxient, la mousse s’installe sur ce terrain acide.

Le geste tout simple des paysagistes : scarification et aération du sol

Pour casser ce cercle vicieux, les pros commencent par une scarification énergique. Avec un scarificateur électrique ou manuel, souvent loué en jardinerie, ils griffent la surface dès que les fortes gelées sont passées : la mousse et le feutrage s’arrachent, des sacs entiers de déchets sortent du gazon, qui recommence à respirer.

Vient ensuite l’aération du sol. Le jardinier britannique Monty Don, présentateur de la BBC Gardeners’ World, la réalise à la fourche : « La solution consiste à s’en occuper au moins une fois par an en enfonçant une fourche dans le sol et en la faisant bouger, puis en répétant l’opération tous les 15 centimètres environ », explique Monty Don dans son blog cité par DevonLive. Sur sol humide mais non détrempé, ce quadrillage ouvre des fissures où l’air et l’eau s’infiltrent.

Chaulage léger, regarnissage et tonte douce pour éviter le retour de la mousse

Pour changer le fond, les paysagistes corrigent l’acidité avec un chaulage léger : 50 g de chaux agricole par m² en entretien, jusqu’à 100 g sur sol dégradé, épandus régulièrement. Un mélange terre végétale, sable et compost comble les trous et améliore le drainage.

Ils terminent par un semis de regarnissage adapté à l’ombre ou au piétinement, acheté en jardinerie, puis par une tonte douce. Monty Don conseille : « Le gazon aura besoin d’être tondu en mars mais ne le coupez pas trop court. Contentez-vous de lui donner une légère taille pour le reste de ce mois. Cela encouragera un bon développement des racines et, en conséquence, l’herbe sera beaucoup plus saine et bien mieux capable de résister à la sécheresse estivale. « Pour obtenir un ‘bon’ gazon, il faut penser positivement. Consacrez vos efforts à une herbe en bonne santé plutôt qu’à combattre des ‘problèmes’ supposés comme les pâquerettes, la mousse, les fourmis, les turricules de vers, les taupes, les plantains, les pissenlits et les ronds de sorcières. Neuf fois sur dix, si l’herbe est en bonne santé, tout le reste se gère tout seul », souligne-t-il.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«L’astuce infaillible du plus célèbre jardinier de Grande Bretagne pour éradiquer la mousse de votre pelouse»