Première tonte de mars : cette hauteur de coupe à respecter absolument pour ne pas ruiner votre pelouse

En mars, la première tonte du gazon se joue à quelques centimètres près pour les jardins français. Entre gelées tardives et herbe fragile, quelle hauteur viser sans tout affaiblir ?

En mars, la tentation est forte de sortir la tondeuse dès le premier rayon de soleil. Après des mois de repos, le gazon s’est allongé discrètement et l’on rêve d’un tapis bien net pour profiter du jardin. Pourtant, cette première coupe n’est pas anodine : quelques centimètres retirés trop vite peuvent affaiblir le gazon pour tout le reste de la saison.

Sorti de l’hiver, le gazon redémarre lentement : brins encore tendres, racines peu actives, nuits fraîches et gelées parfois présentes au petit matin. Une tonte mal calée ou trop rase expose ces jeunes pousses au froid, au dessèchement et ouvre la porte à la mousse comme aux mauvaises herbes. Bien choisir la hauteur de la première tonte de mars change le destin de la pelouse.

Première tonte de mars : quand le gazon est vraiment prêt

Avant de régler la tondeuse, il faut observer. Les signes de réveil sont clairs : herbe d’un vert tendre, croissance régulière et hauteur autour de 9 à 10 centimètres. Tant que le sol reste spongieux sous le pied ou qu’une rosée épaisse couvre les brins, mieux vaut patienter. Le bon créneau arrive quand la terre a ressuyé et que l’herbe paraît sèche et souple, sans coller aux doigts.

Un passage sur une pelouse gorgée d’eau crée des ornières profondes et compacte encore le sol, déjà malmené par les pluies hivernales. L’herbe humide se plaque sous le carter, forme des paquets qui étouffent le gazon et fatiguent le moteur. Mieux vaut attendre une fin d’après-midi ensoleillée : les brins sont alors bien secs, la température est douce et la tonte sera beaucoup moins stressante pour la plante.

La règle d’or du tiers pour éviter de scalper la pelouse

L’erreur classique consiste à tondre à ras pour obtenir tout de suite un aspect très net. En réalité, cette tonte trop basse scalpe la pelouse : la partie verte, indispensable à la photosynthèse, disparaît presque, le système racinaire puise dans ses réserves, puis s’affaiblit. Le résultat se voit vite, avec des plaques jaunes, de la mousse et des mauvaises herbes qui profitent des zones dégarnies.

Pour limiter ce choc, une règle simple s’impose : ne jamais couper plus d’un tiers de la hauteur du brin lors d’une même tonte. Si le gazon mesure autour de 9 ou 10 centimètres, on retire au maximum 3 centimètres, pas davantage. Un réglet ou un bout de bois gradué planté dans l’herbe aide à vérifier la hauteur avant de démarrer et à régler la machine avec précision.

Hauteur idéale 5 à 6 cm : soigner réglage et finitions

Au premier passage, réglez la tondeuse pour garder une hauteur de coupe entre 5 à 6 cm. Cette marge protège le collet au ras du sol, maintient un peu d’humidité et permet au gazon de s’épaissir. Veillez aussi à avoir une lame bien affûtée, qui coupe net sans arracher les brins. Après la tonte, ramassez l’herbe plutôt que de mulcher, puis étalez un voile de compost mûr pour soutenir la reprise.