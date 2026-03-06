Lavande qui dépérit : cette mauvaise habitude de taille que les pros bannissent juste avant les beaux jours

Vous taillez votre lavande au feeling et elle se dégarnit d’année en année ? Les pros ont un calendrier précis pour savoir quand tailler la lavande avant les beaux jours.

La lavande sent bon les vacances, mais nombre de touffes se dégarnissent ou meurent après quelques hivers. Le coupable ? Une taille mal calée sur le climat et la floraison. Corriger ce simple réflexe suffit pourtant à retrouver un coussin violet dense et parfumé.

Entre fin d’été, plein hiver et début de printemps, il est facile de s’y perdre. Beaucoup se reconnaissent dans cette phrase dite devant un vieux pied gris : « Je taillais ma lavande au mauvais moment ». Les professionnels, eux, suivent un calendrier très précis.

Quand la mauvaise taille fait dépérir la lavande

Sans taille régulière, la lavande se dégingande : tiges longues, base nue, moins de fleurs et davantage de bois sec où s’installent champignons et pourriture. Quand on coupe très tard à l’automne ou en plein hiver, les jeunes pousses déclenchées gèlent et affaiblissent durablement la plante.

Le bon calendrier pour tailler la lavande

Les pros répondent à la question quand tailler la lavande en deux temps. Juste après la floraison principale, entre fin juillet et début septembre, ils coupent les épis fanés et raccourcissent légèrement les tiges. Puis, entre mars et avril, ils éliminent bois mort et dégâts du froid, jamais en plein hiver.

Un sécateur propre et affûté suffit : on coupe d’environ un tiers la longueur des tiges, en forme de dôme, toujours au-dessus du feuillage vert. La lavande ne reperce pas sur le vieux bois gris, qu’il faut impérativement épargner.

Adapter la taille au type de lavande

Toutes les lavandes n’ont pas la même vigueur. La lavande vraie (Lavandula angustifolia) reste naturellement compacte si on la taille deux fois l’an. Le lavandin, hybride environ quatre fois plus volumineux, dont Lavandula x intermedia ‘Phenomenal’ haute de 60 à 70 cm et rustique jusqu’à environ moins vingt degrés, réclame un suivi régulier pour ne pas devenir ligneux. En sol pauvre, très drainé, planté à l’automne avec 60 cm entre chaque pied, ce régime de taille offre un nuage violet vibrant d’abeilles et de papillons chaque été.