Avant de ressortir le Kärcher, les pros misent sur ce nettoyant terrasse qui efface les taches vertes sans frotter

Terrasse verdâtre, joints abîmés, bruit du nettoyeur haute pression : beaucoup en ont assez du Kärcher. Des pros misent sur un autre geste, quasi sans effort, pour tout changer.

Les beaux jours reviennent, la table de jardin ressort, les cousins arrivent, mais la terrasse, elle, reste verdâtre, glissante, pleine de taches. Beaucoup dégainent alors le Kärcher, convaincus que seul un jet ultra puissant peut tout décoller. Bruit, éclaboussures, eau gaspillée, joints qui volent : la séance finit souvent moins agréable que prévu.

Le nettoyeur haute pression projette l’eau si fort qu’il peut faire éclater le bois, user les pierres poreuses ou déloger le sable entre les pavés, ce qui fragilise la terrasse. C’est ce constat qui pousse de plus en plus de particuliers à nettoyer terrasse sans karcher. Les pros, eux, ont trouvé une autre voie, beaucoup plus tranquille.

Nettoyant taches vertes : l’astuce des pros pour une terrasse nickel sans frotter

Après l’hiver, les traces vertes viennent souvent des algues, du lichen et de la mousse qui adorent l’humidité. Les jardiniers expérimentés misent alors sur un nettoyant taches vertes pour patio : un liquide concentré à diluer, pulvériser, puis laisser agir sur dalles, allées ou clôtures. « Fait exactement ce qu’il dit sur le pot. Élimine les taches comme par magie, même celles noires et difficiles à enlever que l’on trouve sur les dalles claires », a résumé un acheteur Amazon, cité par le média britannique Devon Live.

La plupart de ces produits se diluent à raison d’une part de solution pour cinq parts d’eau, puis se pulvérisent sur une terrasse balayée, sans rinçage ni brossage. Un utilisateur témoigne : « Nous avions des taches vertes sur nos dalles de patio qui ne partaient pas après un peu de frottement et un lavage à haute pression, alors j’ai opté pour ce produit, et il a fonctionné des merveilles. J’ai utilisé un pulvérisateur à la concentration suggérée et il a dit d’attendre jusqu’à 5 jours pour qu’il agisse, mais la tache verte a en fait disparu en un jour », a raconté un utilisateur sur Amazon, cité par le média britannique Express. Un autre client confirme : « Fonctionne vraiment bien. Après que des marques vertes et noires soient apparues sur nos murs extérieurs peints en blanc, je pensais que j’allais devoir repeindre cher. En quelques heures après avoir vaporisé, les taches ont complètement disparu, me faisant économiser beaucoup d’argent ».

Recettes naturelles pour nettoyer une terrasse sans nettoyeur haute pression

Pour éviter les produits chimiques, on peut miser sur le savon noir : 2 à 4 cuillères à soupe par litre d’eau chaude, balai-brosse, dix minutes de pause, puis rinçage. Cette solution douce convient aux terrasses en bois, au carrelage extérieur et aux dalles en béton.

Le bicarbonate de soude se met en pâte sur les taches ou les joints avant un léger brossage. Le percarbonate, dosé à une ou deux cuillères par litre, sert aux dalles très encrassées. Le vinaigre blanc agit sur la mousse des carrelages et pierres non calcaires, mais il est interdit sur le bois et les pierres calcaires.

Bois, pierre ou béton : choisir la bonne méthode et garder la terrasse propre

Tout dépend du support : sur une terrasse en bois, savon noir ou bicarbonate, sur béton ou pierre, recettes naturelles ou nettoyant taches vertes.

Balayer souvent, laver au printemps et à l’automne, puis un hydrofuge suffit à garder la terrasse propre sans ressortir le Kärcher.