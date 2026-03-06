On les a tous chez soi : ces 5 objets du quotidien polluants vident votre budget alors qu'ils se remplacent en un rien

Bouteilles d’eau, capsules de café, essuie‑tout… Dans chaque cuisine et salle de bain, cinq objets bien ancrés plombent déchets et budget. Quels gestes simples les détrônent ?

Votre poubelle de cuisine déborde alors que vous l’avez sortie la veille. Sachets froissés, plastique, papier souillé : un volume impressionnant pour quelques gestes du quotidien. Derrière cette montagne de déchets se cachent les mêmes objets, pratiques sur le moment, envahissants dans les bacs de tri comme dans l’environnement.

Le printemps, les envies de tri ou une facture qui grimpe peuvent donner le déclic. Car certains objets du quotidien les plus polluants sont aussi ceux qui vident le plus vite le porte‑monnaie. Bouteille d’eau en plastique, capsule de café, film alimentaire, essuie‑tout, cotons et lingettes : cinq réflexes ancrés, mais étonnamment faciles à remplacer.

Dans la cuisine, ces objets du quotidien parmi les plus polluants pèsent lourd

Première star de nos poubelles, la bouteille d’eau en plastique : plusieurs milliards sont consommées chaque année, alors que l’eau du robinet est parmi les plus contrôlées au monde. L’eau en bouteille coûte de 100 à 300 fois plus cher que l’eau du robinet pour un déchet qui mettra des siècles à se dégrader. La solution passe par une gourde en inox ou en verre et une carafe au frais, tandis que le film étirable laisse la place aux boîtes en verre et aux bee wraps réutilisables.

Tout près, la machine à espresso et ses capsules. Des milliards de capsules de café en aluminium ou plastique sont vendues chaque année pour quelques secondes de plaisir, avec un recyclage partiel et une extraction de métal énergivore. Le café moulu en cafetière à piston, italienne ou dans une capsule rechargeable en inox offre le même réconfort. Pour les taches, les rouleaux d’essuie‑tout, gourmands en bois, eau et produits chimiques, cèdent la place aux torchons, microfibres et rouleaux d’essuie‑tout lavable à pressions.

Dans la salle de bain, ces objets du quotidien polluants se font oublier

Dans la salle de bain, les disques de coton et lingettes pré‑imbibées donnent une impression de douceur, mais leur histoire est tout autre. La culture intensive du coton consomme beaucoup d’eau et de pesticides pour des carrés jetés après quelques minutes. Les lingettes, elles, contiennent des fibres synthétiques et des agents irritants, bouchent les canalisations et compliquent le travail des stations d’épuration.

Les alternatives existent déjà dans les salles de bain. Les carrés démaquillants lavables en bambou, eucalyptus ou coton bio se glissent dans un filet et se lavent avec le reste du linge, tout comme les lingettes et gants en tissu pour la toilette de bébé. En arrêtant l’achat régulier d’eau en bouteille, de capsules, d’essuie‑tout, de film étirable et de cotons, une famille moyenne économise plusieurs centaines d’euros par an, tout en voyant sa poubelle se remplir beaucoup moins vite.

Remplacer facilement ces 5 objets du quotidien polluants, étape par étape

Changer cinq habitudes d’un coup peut sembler décourageant. Une approche plus douce consiste à avancer par petites étapes, en ciblant chaque semaine un seul objet à bannir et son remplaçant durable, de la gourde à la cafetière à piston jusqu’aux carrés démaquillants lavables.