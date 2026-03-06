Tout le monde jette ce reste vert des carottes, pourtant il peut transformer vos plats du quotidien

Et si le plus malin de vos repas se cachait dans ce vert que tout le monde jette ? Des fanes de carottes au frigo, prêtes à tout changer en cuisine.

Sur la planche à découper, le geste est toujours le même : on tranche le vert des carottes, direction poubelle, puis on se concentre sur les racines orange. Ce petit « chapeau » feuillu paraît terreux, un peu suspect, surtout en fin d’hiver quand les bottes ont déjà quelques jours.

Pourtant, ce reste discret n’a rien d’un déchet obligé. Les feuilles sont comestibles, portent un vrai goût et peuvent apporter la touche fraîche qui manque souvent aux plats de fin d’hiver et de début de printemps, tout en allégeant la poubelle. Reste à savoir comment apprivoiser ces fanes de carottes sans se compliquer la vie au quotidien.

Fanes de carottes : ce reste comestible qui change les repas

Si les fanes finissent souvent à la benne, c’est surtout par habitude. Arrivées parfois un peu terreuses ou flétries, on les associe vite à quelque chose de trop amer ou “pas net”, alors qu’elles sont comestibles et vraiment savoureuses. Leur goût rappelle un mélange entre persil et carotte, avec une note végétale qui réveille une assiette de pâtes ou un simple bol de soupe, parfait pour une cuisine du quotidien façon anti-gaspi.

Le tri se fait en quelques secondes. À garder : les fanes bien vertes, sans odeur étrange, avec des feuilles encore vivantes. À écarter : les fanes jaunies, très gluantes ou vraiment abîmées. Une botte de carottes en bon état donne facilement une belle poignée exploitable, et en la cuisinant on évite environ 60 g de déchets par botte, ce qui n’est pas négligeable quand on en achète souvent.

Laver, adoucir, conserver : les bons gestes avec les fanes de carottes

Premier réflexe avant de les cuisiner : le lavage. Les fanes retiennent la terre et de petits grains, surtout près des tiges. Le plus simple consiste à les séparer des carottes, les plonger dans un grand saladier d’eau froide, remuer, changer l’eau une seconde fois, puis les passer à l’égouttoir. Un passage rapide dans un torchon propre suffit pour les sécher, sans transformer la cuisine en corvée.

Pour apprivoiser un goût un peu marqué, plusieurs options fonctionnent bien. On peut les blanchir 30 secondes dans l’eau bouillante puis les refroidir, les mixer avec de l’huile et un ingrédient doux, ou les « couper » avec leurs alliés préférés : citron, fromage, ail, yaourt, persil. Côté conservation, les fanes se gardent 24 heures entourées d’un essuie-tout légèrement humide dans une boîte au frais. Pour tenir jusqu’à 3 jours, mieux vaut les laver, bien les sécher puis les placer dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Quand le planning est chargé, la congélation marche très bien, surtout si les fanes sont déjà hachées ou blanchies.

Pesto, quiche, soupe, omelette : 4 idées express pour cuisiner les fanes de carottes

Une fois propres, ces feuilles deviennent la base de plusieurs repas. Avec 30 g de fanes de carottes, on prépare un pesto de fanes de carottes en mixant fanes, 40 g de parmesan râpé, 1 gousse d’ail, le jus d’un demi-citron, 60 ml d’huile d’olive et éventuellement 30 g de fruits à coque. Cette sauce se glisse sur des pâtes, en tartine avec un œuf mollet ou pour enrober des légumes rôtis. Le même poids de fanes ciselées parfume une quiche, une soupe ou une omelette sans dominer le plat.

En pratique, le pense-bête est simple : quand l’envie est au tartinable, on mixe en pesto ; pour un dîner familial, on ajoute les fanes dans une quiche avec œufs, crème et fromage ; pour un bol léger après un repas riche, on cuit des carottes en rondelles avec un oignon puis on ajoute les fanes en fin de cuisson avant de mixer ; pour un soir pressé, on fait tomber les fanes à la poêle avec un peu d’ail, on verse les œufs battus et on complète avec un reste de fromage, de pommes de terre ou de champignons. De quoi regarder chaque botte de carottes d’un œil nouveau.