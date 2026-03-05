Je mettais toujours ces deux légumes ensemble au cellier : cette erreur les faisait pourrir à toute vitesse

Comme beaucoup, vous rangez pommes de terre et oignons ensemble dans un coin du cellier, sans y penser. Ce réflexe anodin ruine vos réserves bien plus vite que vous ne le croyez.

Dans beaucoup de cuisines, le scénario se répète : un joli panier en osier, posé dans le cellier, où l’on entasse des pommes de terre et des oignons pour les avoir sous la main. Pratique, visuellement agréable… jusqu’au moment où les patates se couvrent de germes et ramollissent alors qu’elles datent à peine de la dernière course.

Si vos légumes semblent vieillir à vue d’œil, ce n’est pas forcément un mauvais lot du supermarché. C’est souvent cette cohabitation dans le même panier qui pose problème, car l’un de ces légumes fait pourrir l’autre en silence. Tout se joue dans l’air qui circule entre ces bulbes et ces tubercules.

Pommes de terre et oignons ensemble : l’erreur de cellier que tout le monde fait

Un cellier ou garde-manger sert à entreposer provisions, féculents, fruits et légumes, pour désencombrer la cuisine et mieux voir ses stocks. On y range volontiers les sacs de patates, les filets d’oignons, parfois réunis dans le même panier ou sur la même étagère, juste à côté de la cuisine pour gagner du temps.

Les signes d’alerte sont pourtant là : pommes de terre qui commencent à germer au bout d’une semaine, texture plus molle, taches internes sombres, odeur plus forte et petite condensation au fond du panier. Les oignons, eux, deviennent mous en surface. Cette mauvaise association crée un cercle défavorable et finit en gaspillage, avec des kilos jetés chaque année.

Éthylène, humidité… ce qui fait vraiment pourrir vos légumes

En phase de stockage, les oignons libèrent naturellement un gaz végétal, l’éthylène, impliqué dans la maturation et la germination. Invisible et inodore, il accélère le cycle biologique des pommes de terre placées à proximité : apparition rapide de germes, chair qui se ramollit, goût altéré et zones noircies à l’intérieur, comme si le stock avait « vieilli » d’un coup.

Les pommes de terre contiennent environ 79 % d’eau. Dans un panier ou placard peu ventilé, cette eau se transforme en humidité et en condensation. L’air devient plus humide, ce qui favorise les moisissures. Les oignons absorbent cette humidité, ramollissent plus vite et perdent leur croquant. Dans un cellier trop chaud, sans bonne aération ni obscurité, le duo éthylène + humidité offre des conditions idéales aux micro-organismes.

Réorganiser son cellier pour garder oignons et pommes de terre plus longtemps

Pour les pommes de terre, l’idéal reste un endroit sombre, frais et ventilé, autour de 8 à 15 °C, comme une cave ou un bas de garde-manger. On les place dans une caisse en bois, un panier en osier ou un sac en toile, jamais dans un sac plastique fermé. Dans de bonnes conditions, elles se gardent deux à trois mois, voire plus longtemps si elles sont stockées au frais, par exemple dans le bac à légumes du réfrigérateur, protégées de la lumière.

Les oignons, eux, préfèrent un lieu sec, à température ambiante, à l’abri du soleil : panier en métal ou en osier, filets suspendus, caisses ouvertes. L’important est de leur réserver une zone séparée des tubercules. Quelques gestes simples suffisent :

regrouper toutes les pommes de terre dans une caisse ajourée, en bas du cellier ;

créer une zone « alliacées » (oignons, ail, échalotes) plus haut, dans des paniers ouverts ;

vérifier que la pièce reste fraîche, sombre, avec un minimum de circulation d’air.

En moins de dix minutes, cette nouvelle organisation limite les moisissures, allonge la durée de vie de vos réserves et allège discrètement la note des courses.