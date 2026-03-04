Plus de butternut ? Voici les 4 ingrédients qui sauvent vos soupes, gratins et purées en dernière minute

Velouté prévu, gratin en tête… et la butternut manque ou déçoit au moment de cuisiner. Ce guide liste des équivalences simples pour sauver vos recettes d’automne.

Un velouté d’automne prévu, un gratin de courge qui fait envie… et là, plus de butternut dans le placard, ou une courge toute filandreuse. Beaucoup pensent que ce légume est irremplaçable, alors qu’il existe plusieurs façons simples de remplacer la butternut sans sacrifier la recette du soir.

La butternut envahit les étals entre septembre et janvier, puis sa qualité baisse et son prix grimpe. Son côté très fondant et légèrement sucré ne plaît pas à tout le monde non plus. Pour chaque soupe, gratin ou gâteau, on peut trouver un substitut adapté… si l’on vise juste.

Par quoi remplacer la butternut dans les soupes et veloutés

En velouté, le potimarron est le sosie le plus proche : même douceur, note de noisette, texture lisse après mixage. On l’utilise à poids égal, sa peau se mange. Le potiron donne une soupe plus légère car plus aqueuse ; on met moins de bouillon et on ajoute une pomme de terre ou un peu de crème. La patate douce marche aussi, avec une cuisson plus rapide et une texture très onctueuse, mais un goût plus sucré qu’on équilibre avec du gingembre ou du citron.

Substituts de butternut en gratin, tarte salée et purée

En gratin, on comprend pourquoi la butternut plaît : chair onctueuse, notes de noisette et de beurre, rendu fondant. Pour s’en approcher, la pomme de terre est un joker précieux. Elle apporte du liant et tient bien. Mélangée moitié pomme de terre, moitié carotte, elle donne une texture douce et une belle couleur, à condition d’égoutter les légumes précuits avant de les passer environ 30 minutes au four à 180 °C.

Pour une purée ou un gratin plus aromatique, le céleri-rave et le topinambour apportent une saveur terreuse, idéale avec du fromage fondu ou des viandes goûteuses. Le potimarron remplace aussi très bien la butternut en gratin. Le potiron rend beaucoup d’eau : mieux vaut le précuire à la poêle ou au four et l’égoutter avant de l’ajouter à une sauce ou à du fromage.

Bien réussir l’équivalence de butternut : poids, assaisonnement, cuisson

En pratique, on peut souvent remplacer la butternut par le potimarron à quantité égale, en soupe, purée ou gratin. La patate douce se dose aussi au même volume, en gardant en tête son côté plus sucré, surtout dans les gâteaux et muffins où il vaut mieux réduire un peu le sucre ajouté.

Pour éviter les mauvaises surprises, tout se joue sur l’eau et la cuisson. Potiron ou patate douce peuvent relâcher beaucoup de liquide : pour un gratin ou une tarte, mieux vaut précuire les morceaux à la poêle pour faire évaporer l’excédent. Si une purée est trop fluide, on la remet quelques minutes sur feu doux en remuant. Tester la cuisson avec la pointe d’un couteau aide à garder la bonne texture, et tous ces substituts restent entièrement végétaux, pratiques pour des recettes vegan au lait de coco plutôt qu’à la crème.