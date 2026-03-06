Ne changez surtout pas vos fenêtres PVC avant d’avoir essayé ce réglage caché sans le moindre démontage

Poignée dure, battant qui racle et courant d’air au salon : vos fenêtres PVC ne sont pas forcément à changer. Un simple réglage caché peut les soulager en minutes.

Une poignée qu’il faut forcer, un battant qui racle le cadre, un filet d’air glacé sur le canapé… Beaucoup pensent que ces signes annoncent le remplacement complet des fenêtres. Pour la majorité des fenêtres PVC récentes, le souci vient pourtant d’un léger déréglage, corrigeable en quelques minutes.

Ce réglage invisible se cache justement sur l’ouvrant. Comme le rappelle le site Peaches : « Sur les fenêtres PVC récentes, de petits cylindres métalliques se trouvent sur la tranche de l’ouvrant. On les appelle des galets. Leur rôle consiste à comprimer le joint lorsqu’on ferme, afin d’améliorer l’appui entre l’ouvrant et le dormant. » Un détail qui change l’ambiance d’une pièce.

Pourquoi votre fenêtre PVC finit par coincer

Une fenêtre ne se dérègle pas d’un coup. Entre les écarts de température et les ouvertures répétées, l’ouvrant peut bouger de 1 millimètre à peine. Ce petit jeu suffit pour que le joint appuie mal sur le cadre et laisse passer l’air. Selon l’ADEME, 10 à 20 % des pertes de chaleur viennent de ces infiltrations.

Avant de toucher aux réglages, mieux vaut vérifier si la fenêtre a vraiment besoin d’être reprise. Les signes sont faciles à repérer :

poignée qui force ou grince ;

battant qui frotte en haut ou en bas ;

petit souffle froid localisé le long du joint.

Le réglage discret des galets et des paumelles

Sur une fenêtre oscillo battante en PVC, deux vis se règlent sans démontage. À la paumelle basse, on remonte ou abaisse le battant pour qu’il ne racle plus le seuil. À la paumelle haute, on le décale légèrement à droite ou à gauche, toujours avec une clé Allen et par petits quarts de tour.

Les galets sur la tranche complètent ce trio. En les tournant vers la position dite mode hiver, le joint est plus comprimé, les courants d’air diminuent et la pièce garde mieux la chaleur. Les fabricants prévoient plutôt un réglage unique, non saisonnier. Des organismes comme Qualitel mettent en garde contre un serrage excessif, qui use les joints et gêne la micro ventilation.

Jusqu’où régler soi même sans abîmer la fenêtre

Sur 2 347 interventions recensées en Île de France, des spécialistes ont observé que 67 % des fuites d’air venaient de joints usés, et non des réglages. À l’inverse, 18 % des pannes étaient causées par des serrages maison trop forts. La réparation derrière peut coûter 120 à 250 € par fenêtre, quand un simple réglage pro tourne autour de 50 à 100 €.

Pour un réglage maison, mieux vaut corriger seulement un frottement léger ou un petit courant d’air, en se limitant à un quart de tour puis au test de la feuille. Si la poignée force franchement, qu’un jour important reste visible ou qu’il y a infiltration d’eau, il faut s’arrêter et appeler un pro. Fermer volets et rideaux la nuit complètera l’effet sans risque.