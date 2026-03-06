Ce geste de début mars sur vos arbres fruitiers évite jusqu'à 40 % d'attaques, mais la plupart l'ignorent encore

Partout en France, début mars, les troncs de pommiers et cerisiers se couvrent d’un étrange blanc crayeux. Derrière ce rituel discret se cache une protection redoutable.

Au jardin, début mars, certains troncs de pommiers et de cerisiers se mettent soudain à briller d’un blanc immaculé. Vu de loin, on croirait à une fantaisie décorative. En réalité, ces jardiniers qui badigeonnent leur arbre fruitier de blanc juste avant le printemps appliquent un vieux réflexe de verger, très calculé.

Car la période qui s’étire de novembre à mars, celle où l’on plante et taille les fruitiers, prépare déjà les récoltes d’été. Et dans ce calendrier serré, le chaulage des arbres fruitiers au tout début du mois de mars joue un rôle discret mais décisif pour la santé du verger.

Début mars, des arbres fruitiers très vulnérables

Après les rigueurs de l’hiver, l’écorce a subi le gel, le vent, les chocs de température. Elle se couvre de fissures, de mousses et de lichens qui gardent l’humidité et servent de refuge à une faune microscopique. Dès que le thermomètre remonte autour de 10 °C, la sève repart, les tissus se regonflent, mais la protection naturelle reste faible.

Dans ces anfractuosités hivernales patientent œufs et larves de pucerons, de carpocapses ou de cochenilles, mais aussi les spores de nombreuses maladies cryptogamiques. Si rien n’est fait avant l’éclatement des bourgeons, ces indésirables ont un accès direct aux jeunes feuilles et aux fleurs, avec des attaques qui peuvent baisser d’environ 40 % lorsque le tronc est correctement traité.

Le blanc arboricole, un rempart simple et très efficace

Pour casser ce cycle, les jardiniers appliquent sur le tronc un blanc arboricole, aussi appelé lait de chaux ou badigeon blanc. Ce mélange à base de chaux horticole, très alcalin, parfois épaissi avec de l’argile, désinfecte l’écorce, comble les microfissures et forme une barrière que les ravageurs ont du mal à franchir pour grimper vers la cime.

Sa couleur claire renvoie aussi les rayons du soleil et limite les écarts brutaux entre le froid nocturne et le réchauffement de la journée, ce qui réduit les fentes de gel sur l’écorce. Ce traitement d’hiver reste compatible avec un jardinage biologique et permet souvent de diminuer l’usage de produits phytosanitaires plus tard dans la saison.

Comment badigeonner ses arbres fruitiers de blanc début mars

Pour profiter de ce bouclier, le bon geste se fait juste après les dernières fortes gelées. On commence par brosser le tronc et la base des charpentières avec une brosse en chiendent, ou une brosse métallique souple pour les vieux sujets, afin d’ôter mousses, lichens et écorces mortes sans entamer le bois. Puis on prépare un badigeon maison en mélangeant, jusqu’à obtenir une texture de pâte à crêpes épaisse :

1 volume de chaux horticole ou chaux éteinte

0,5 volume d’argile (kaolin ou bentonite)

petit lait ou lait écrémé comme liant

eau, ajoutée progressivement

Le mélange s’applique au pinceau large sur le tronc, du sol jusqu’aux premières charpentières, par temps sec et hors gel. Un passage tous les un à trois ans, réalisé entre septembre et avril avec une efficacité maximale à la fin de l’hiver, autour de début mars, suffit souvent à retrouver ces troncs blanchis qui faisaient la fierté des vergers d’antan.