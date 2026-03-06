Si vos tomates disparaissent la nuit, remplacez vite les granulés anti-limaces par cette grande feuille du potager

Au potager, certains jardiniers ont troqué les granulés anti‑limaces contre de simples feuilles posées au pied de leurs tomates. Comment ce paillage de rhubarbe change la donne, surtout aux nuits humides du printemps ?

Au potager, beaucoup de jardiniers ont la même mauvaise surprise : en une nuit, leurs jeunes plants de tomates se retrouvent criblés de trous, voire disparaissent. Les limaces et escargots profitent de l’humidité pour festoyer en cachette. La réponse a longtemps été les granulés bleus ou au phosphate de fer. Une autre piste s’impose aujourd’hui.

Car ces produits, même autorisés en agriculture bio pour certains, restent des appâts que des hérissons, oiseaux ou animaux de compagnie peuvent ingérer. Petit à petit, les jardiniers cherchent une solution plus douce pour l’écosystème. Beaucoup misent désormais sur les feuilles de rhubarbe au pied des tomates, un geste simple qui change beaucoup.

Pourquoi les limaces attaquent les tomates et comment la rhubarbe fait barrage

Au printemps et en automne, les limaces et escargots sortent surtout la nuit, quand le sol reste frais et humide. Feuilles trouées, jeunes pousses sectionnées, traînées argentées sur la terre signalent vite leur passage autour des tomates. « Inspectez la situation dans votre jardin très tôt le matin », explique Theresa Rooney, maître-jardinière, citée par Mon Jardin Ma Maison. « Vous devez couper le problème dans l’œuf, car elles peuvent pondre des milliers d’œufs, donc les laisser faire peut vraiment faire exploser la population », ajoute-t-elle.

Les tiges de rhubarbe finissent souvent en compote, mais ses grandes feuilles, toxiques pour l’homme et les animaux domestiques à cause de leur forte teneur en acide oxalique, restent inutilisées. En se décomposant au jardin, elles libèrent des composés et une odeur que les limaces détestent. Utilisées en tapis autour des tomates, elles créent une surface épaisse et coriace que ces gastéropodes évitent, sans danger pour la faune utile du potager.

Comment installer un paillage de feuilles de rhubarbe au pied des tomates

Le bon moment pour agir arrive une fois les tomates en pleine terre, souvent après les Saints de Glace, quand le sol reste plusieurs jours au-dessus de 12 °C. Autour de chaque pied, le jardinier désherbe, ameublit légèrement, puis pose les feuilles entières sur la terre. Il laisse un cercle nu de quelques centimètres autour de la tige pour éviter la pourriture et travaille avec des gants.

Une épaisseur de deux ou trois feuilles suffit pour couvrir le sol tout en laissant respirer la terre. Avec le temps, ce tapis vert-brun s’est décomposé et a gardé l’humidité, ce qui limite les arrosages et le stress hydrique des tomates. Il bloque aussi la germination des mauvaises herbes et apporte de la matière organique, qui nourrit la vie microbienne et rend les racines plus efficaces.

Autres gestes naturels pour renforcer la barrière anti-limaces

Pour un potager exposé, ce paillage de rhubarbe se combine à d’autres barrières simples :

marc de café sec disposé en anneau autour des rangs ;

anneaux de cuivre ou cordons de terre de diatomée par temps sec.

Une planche ou un journal humide posé près de la culture sert aussi de refuge, que l’on soulève le matin pour ramasser les indésirables.

Dans un jardin vivant, les prédateurs naturels donnent un coup de main : carabes, crapauds, hérissons ou oiseaux insectivores consomment quantité de limaces. On évite d’utiliser ces feuilles pour les légumes-racines et de les laisser toucher les fruits ou les animaux domestiques.