Rappel Conso : ce dessert façon chocolat Dubaï star de TikTok cache un gluten invisible, danger pour les intolérants

Le dessert façon chocolat Dubaï a quitté TikTok pour s’inviter dans les goûters, avec ses carrés de mochi fourrés à la pistache et son visuel ultra soigné. Ce petit gâteau venu d’Asie s’est retrouvé en quelques semaines dans de nombreux rayons français, puis dans les placards, parfois sans que l’étiquette soit vraiment décortiquée.

Parmi ces snacks viraux, un produit précis est désormais visé par un rappel : le mochi Dubaï arôme pistache, saveur kunafa de la marque Qlove Japanese Style, vendu en sachets de 168 g et distribué en France par New Thai. Mis en ligne le 5 mars 2026 sur le site officiel Rappel Conso, ce rappel concerne un gluten caché, invisible à la lecture rapide.

Mochi Dubaï pistache Qlove : le dessert TikTok rappelé en France

Ce dessert sucré façon chocolat Dubaï est importé de Taïwan et vendu dans de nombreux points de vente en France entière. Le rappel vise les sachets de 168 g commercialisés entre le 02/11/2025 et le 16/02/2026, portant une DLC au 28/11/2026, imprimée au dos. La procédure, qui concerne les magasins approvisionnés par New Thai, doit s’achever le 30/03/2026. Pour vérifier vos placards, quelques repères s’imposent :

Marque / produit : Qlove Japanese Style, mochi Dubaï arôme pistache, saveur kunafa.

: Qlove Japanese Style, mochi Dubaï arôme pistache, saveur kunafa. Code-barres / GTIN : 4712928346653.

: 4712928346653. Zone de vente : France entière, via les points de vente fournis par New Thai.

: France entière, via les points de vente fournis par New Thai. DLC concernée : 28/11/2026 pour des sachets vendus du 02/11/2025 au 16/02/2026.

Gluten non indiqué : un risque ciblé pour les intolérants

L’alerte porte sur un allergène non déclaré : du gluten est présent dans ce mochi Dubaï alors que cette information n’apparaît pas correctement sur l’emballage. Pour une personne intolérante au gluten ou atteinte de maladie cœliaque, même une faible quantité peut suffire à déclencher une réaction, car ce public doit suivre un régime strictement sans gluten pour éviter les troubles digestifs et les atteintes de la paroi intestinale.

Les symptômes possibles après consommation vont des maux de ventre à la diarrhée, avec parfois des ballonnements, des éruptions cutanées, des migraines ou une grande fatigue dans les heures ou les jours qui suivent. Pour les consommateurs qui ne présentent pas de sensibilité particulière au gluten, ce rappel sert surtout à assurer une information claire et fiable sur les allergènes, comme le prévoit la réglementation alimentaire en vigueur pour les 14 allergènes majeurs.

Que faire si ce dessert façon chocolat Dubaï est chez vous ?

Si ce dessert façon chocolat Dubaï se trouve dans vos placards, il est conseillé de ne plus le consommer, surtout en cas de régime sans gluten ou de maladie cœliaque. Gardez le sachet, vérifiez le GTIN 4712928346653, le poids de 168 g et la DLC du 28/11/2026, puis rapportez-le en magasin.

Le retour peut se faire dans le point de vente d’achat ou dans une enseigne distribuée par New Thai ; un remboursement immédiat ou un échange doit être proposé au comptoir, sans démarche compliquée ni obligation d’achat. En cas d’ingestion par une personne sensible au gluten, surveillez l’apparition de troubles digestifs, de réactions cutanées, de maux de tête ou de fatigue importante et demandez rapidement un avis médical en cas de symptômes marqués. La fiche dédiée reste disponible sur le site Rappel Conso jusqu’au 30/03/2026.