Rappel Conso : ce dessert façon chocolat Dubaï star de TikTok cache du gluten non indiqué dans de nombreux placards

Star des réseaux sociaux, un dessert façon chocolat Dubaï vient d'être rappelé par Rappel Conso en France pour un sérieux problème d'étiquette. Êtes-vous certain que ce mochi pistache/kunafa n'attend pas encore dans vos placards ?

Crée pour séduire les fans de pistache sur TikTok, le dessert façon chocolat Dubaï a très vite trouvé sa place dans les rayons et les placards. Ces carrés de mochi venus d’Asie, fourrés pistache et kunafa, se sont imposés comme le snack tendance à sortir au goûter ou devant les vidéos.

Depuis le 5 mars 2026, l’un de ces produits stars fait pourtant l’objet d’un rappel national : un mochi Dubaï à la pistache qui contient du gluten non indiqué sur l’emballage, alors qu’il vise un public souvent jeune et adepte des nouveautés. Un simple sachet oublié dans un placard peut suffire à poser souci.

Un dessert façon chocolat Dubaï viral sur TikTok, désormais visé par un rappel conso

Le rappel concerne le Dubaï mochi arôme pistache, saveur kunafa, de la marque Qlove Japanese Style. Ce dessert sucré, fabriqué à Taïwan et distribué en France par New Thai, est vendu en sachet de 168 g. Il a été commercialisé sur tout le territoire entre le 02/11/2025 et le 16/02/2026, avec une date limite de consommation fixée au 28/11/2026.

Autrement dit, de nombreux sachets parfaitement « dans les dates » peuvent encore se trouver dans les cuisines, surtout s’ils ont été achetés pour tester la tendance chocolat Dubaï ou pour un stock de douceurs à partager. La procédure de rappel, publiée sur le site Rappel Conso, reste active jusqu’au 30/03/2026.

Comment reconnaître le mochi Dubaï pistache Qlove Japanese Style concerné

Pour savoir si le sachet rangé chez vous est visé, il faut vérifier quelques éléments très précis. Le produit affiche la mention Dubaï mochi pistache/kunafa, avec des carrés verts fourrés, dans un conditionnement de 168 g. Les exemplaires rappelés portent tous le même identifiant et la même date limite de consommation :

GTIN 4712928346653

Sachet 168 g, Qlove Japanese Style pistache / kunafa

Période de vente : du 02/11/2025 au 16/02/2026

DLC 28/11/2026 indiquée au dos du sachet

Si ces références correspondent à votre dessert façon chocolat Dubaï, il est recommandé de ne plus le consommer, en particulier en cas de régime sans gluten ou de maladie cœliaque. Le sachet peut être rapporté dans le magasin d’achat ou tout point de vente distribué par New Thai, où un remboursement ou un échange doit être proposé sans formalités compliquées.

Gluten caché, symptômes possibles : que faire si vous avez ce dessert chez vous

Le problème vient d’un allergène non déclaré : du gluten est présent alors que cette mention n’apparaît pas correctement sur l’étiquette. Pour une personne intolérante ou atteinte de maladie cœliaque, même une faible quantité peut déclencher des douleurs abdominales, de la diarrhée, des éruptions sur la peau, des migraines ou une grande fatigue dans les heures ou les jours suivant la dégustation.

En cas de consommation accidentelle par une personne sensible, mieux vaut surveiller l’apparition de troubles digestifs ou cutanés et demander l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien si les signes gênent le quotidien. Des symptômes inhabituels ou intenses doivent conduire à contacter rapidement les urgences. Pour tous les autres consommateurs, ce rappel sert surtout à garantir une information fiable sur les allergènes, et la fiche détaillée reste accessible sur le site Rappel Conso pendant toute la durée de la procédure.