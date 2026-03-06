Ce coffre en velours à 18 € chez B&M semble sortir d'un hôtel de luxe et les stocks fondent déjà

Plaids qui s’entassent, jouets qui débordent : et si la solution tenait dans un simple coffre en velours à 18 € chez B&M ? Ce petit meuble ovale, chic et moelleux, intrigue déjà les fans de déco par son rapport style/prix.

Entre les décorations de Noël qui tardent à être rangées, les plaids entassés au pied du canapé et les jouets qui colonisent le tapis, le salon ressemble vite à un champ de bataille. On ressort alors les bacs en plastique ou les gros coffres rectangulaires, pratiques mais franchement peu flatteurs pour la déco.

Dans ce décor du quotidien, une petite nouveauté fait beaucoup parler d’elle chez B M : un coffre en velours ovale signé THE STORAGE SHOP, à l’allure de pièce de créateur. Son secret tient surtout à son tarif presque dérisoire, affiché à seulement 18 €, soit le prix d’un déjeuner sur le pouce. De quoi surprendre plus d’un amateur de rangement chic.

Coffre en velours B M : un design ovale chic pour un mini budget

Commercialisé dans la catégorie rangement décoratif de l’enseigne, ce coffre adopte une forme ovale qui casse la monotonie des meubles rectangulaires. Sa structure en MDF, un panneau de fibres de bois de densité moyenne, lui donne la tenue d’un vrai petit meuble, tandis que l’extérieur mêlant polyester, mousse et intissé offre un toucher textile moelleux. Visuellement, l’effet velours réchauffe aussitôt la pièce et rappelle les ambiances de suite d’hôtel.

Surtout, le prix reste étonnamment contenu. Proposé à 18,00 € taxe incluse, ce coffre se place sous la barre symbolique des 20 €, quand des modèles textiles similaires frôlent parfois les 100 ou 200 € dans d’autres enseignes. Ici, on obtient un volume rembourré, sans angles agressifs, suffisamment robuste pour un usage quotidien, sans sacrifier le portefeuille ni le style.

Un rangement décoratif polyvalent dans toutes les pièces de la maison

Dans le salon, ce coffre en velours trouve naturellement sa place près du canapé. Il avale les plaids, coussins supplémentaires ou magazines qui traînent, tout en servant de repose-pieds chic. Sa silhouette basse n’encombre pas la vue et évite l’effet bloc massif des coffres rectangulaires classiques, ce qui compte beaucoup dans un petit séjour.

Dans une chambre d’adulte, il accueille volontiers le linge de lit ou les coussins déco au bout du lit. Dans une chambre d’enfant, ses bords arrondis et rembourrés limitent les chocs près de l’espace de jeu tout en faisant office de coffre à jouets chic. On peut aussi le glisser dans l’entrée pour ranger écharpes et sacs, et s’en servir d’assise ponctuelle pour enfiler ses chaussures.

Où trouver ce coffre THE STORAGE SHOP chez B M sans se tromper

Ce modèle est commercialisé sous la marque THE STORAGE SHOP et porte la référence 521868. Il apparaît dans le rayon des rangements textiles ou décoratifs de B M, avec un stock qui varie fortement selon les villes. Certains magasins comme Haguenau, Castres ou Corbeil-Essonnes en ont encore, quand d’autres sont déjà en rupture. Mieux vaut vérifier la disponibilité en ligne via le service Click and Collect avant de se déplacer.

Une fois repéré, un rapide contrôle en magasin suffit : stabilité, couvercle qui se ferme correctement, revêtement bien tendu et sans taches. Pour garder longtemps son aspect douillet, un coup d’aspirateur avec brosse douce et un nettoyage immédiat des petites taches feront l’affaire. Avec ce type de pièce, les adeptes de soft storage gagnent un meuble qui range, décore et réchauffe l’ambiance pour le prix d’un simple accessoire.