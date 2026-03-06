Ce parmentier de poulet qui recycle un reste de rôti cache une touche épicée capable de réveiller vos dîners

Entre purée maison fondante et chorizo juste relevé, ce parmentier de poulet promet de réveiller vos dîners de semaine. Comment ce plat anti-gaspillage réussit-il à rester familial et tout doux ?

Un gratin doré, une purée qui se tient et un parfum épicé qui chatouille le nez : sur la table, le parmentier de poulet évoque tout de suite le repas du dimanche. Quand on le prépare toujours de la même façon en revanche, ce classique finit par manquer de surprise.

Ce parmentier de poulet au chorizo change la donne en misant sur un contraste simple : la douceur d’une purée maison bien moelleuse face au piquant du chorizo. La recette reste économique, parfaite pour recycler des restes de poulet rôti, et se réalise en quelques gestes, même un soir de semaine.

Parmentier de poulet au chorizo : un classique du quotidien réveillé

Dans cette version, le bœuf haché cède la place à du poulet effiloché, plus léger et idéal quand il reste un peu de volaille cuite. On ajoute du chorizo doux finement émincé, juste assez pour parfumer sans écraser le goût du poulet. Pour quatre personnes, compter environ 800 g de pommes de terre, cuites 20 minutes dans l’eau salée puis écrasées avec du beurre et du lait chaud pour éviter la purée sèche.

La purée doit rester souple pour envelopper la garniture poulet-chorizo et l’oignon revenu qui apporte une note légèrement sucrée. Beaucoup remplacent déjà la moitié du beurre par davantage de lait, ce qui allège le plat sans perdre le côté fondant. On monte en couches purée-garniture-purée, puis 15 minutes de four à 200 °C suffisent pour un gratin doré au dessus et très moelleux dedans.

Les astuces d’un chef pour un hachis parmentier de poulet inspirant

Au Château Montmorency, à Montigny-en-Ostrevent, le chef Jackson Pascal sert un hachis parmentier de poulet à la provençale qui a ses fidèles. En cuisine, son collègue Nordine, concentré sur les filets de poulet, raconte : « j’aime bien préparer du gratin dauphinois et les pâtisseries aussi, ici tout est fait maison ! », a-t-il précisé à info.lenord.fr.

Jackson Pascal dirige une petite brigade inclusive : « ll y a sept personnes en cuisine et deux en salle. On fait un vrai travail d’équipe ! » Il confie aussi : « j’avais besoin de proximité. En accompagnant des personnes en situation de handicap psychique, mon métier prend tout son sens. Il faut être précis, bien expliquer les consignes et c’est aussi une manière de casser les codes en cuisine ! » Et le restaurant affiche complet : « en moyenne nous faisons près de 40 couverts par service, une vingtaine en saison estivale. Ça tourne très bien le dimanche ! » Dans sa recette pour six personnes, il utilise environ 500 g de filet de poulet, saisi puis émietté avant d’être lié à la crème, une base facile à transformer avec du chorizo.

Comment réussir chez vous ce parmentier de poulet au chorizo

Chez soi, la marche à suivre reste simple : cuire les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient tendres, puis les écraser avec lait chaud, beurre, sel et poivre. Pendant ce temps, faire revenir un oignon, ajouter le poulet effiloché puis le chorizo en fines rondelles. Il ne reste qu’à alterner purée et garniture et à enfourner une quinzaine de minutes.