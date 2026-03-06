J’ai supprimé la farine de mes crêpes : ce trio d’ingrédients les rend 10 fois plus moelleuses et digestes, testez-les

Entre crêpes lourdes et ventre ballonné, j’ai fini par changer entièrement ma pâte. Avec ces crêpes à la banane sans farine, trois ingrédients suffisent à tout bousculer.

Pendant longtemps, les crêpes du week-end rimaient avec farine blanche, sucre et petit coup de fatigue après le goûter. Beaucoup cherchent maintenant une version plus légère, sans renoncer à la générosité d’une bonne pile de crêpes bien chaudes. Une option étonnante s’impose peu à peu : des crêpes à la banane sans farine qui promettent une texture ultra moelleuse et un ventre plus serein.

Au cœur de cette tendance, un trio simple : bananes très mûres, œufs et poudre de noix. Trois ingrédients seulement, pas de sucre ajouté, pas de farine raffinée, et pourtant une pâte qui tient parfaitement la cuisson. En quelques minutes, on obtient huit petites crêpes dorées, naturellement sucrées et prêtes à accueillir fruits ou yaourt.

Pourquoi ces crêpes à la banane sans farine changent tout

Avec une pâte traditionnelle, il faut mesurer la farine, ajouter le sucre, parfois laisser reposer le tout pour éviter les grumeaux. Ici, la banane mixée remplace à la fois la farine et le sucre : plus elle est tachetée, plus sa teneur en sucres naturels est élevée. Une fois réduite en purée lisse, elle sert de base structurante et donne une pâte souple, sans farine blanche mais parfaitement homogène.

Associée aux œufs, cette purée crée une structure moelleuse qui se tient très bien à la poêle tout en gardant un cœur tendre. La poudre de noix complète le mélange avec une note boisée, subtilement toastée, et enrichit la pâte en fibres, minéraux et oméga 3 à hauteur d’environ 2,5 g par portion. Résultat : ces crêpes calent mieux que celles à base de farine raffinée.

Crêpes à la banane sans farine : le trio banane, œufs et noix

Chaque ingrédient a son rôle : la banane apporte le liant et la douceur, les œufs assurent la tenue à la cuisson, la noix donne du caractère. Ensemble, ils composent une pâte qui se rapproche d’un pancake épais, avec un moelleux marqué et des bords légèrement caramélisés. Pas besoin de levure ni de lait, la magie opère déjà avec ce trio minimaliste, pratique quand un régime de bananes trop mûres attend dans la corbeille à fruits. Pour huit petites crêpes sans farine, il suffit de quelques ingrédients.

2 bananes très mûres

2 œufs

50 g de poudre de noix

Rien de plus, rien de moins, ce qui simplifie grandement les courses et la vaisselle.

Recette express de crêpes sans farine : mode d’emploi et variantes

Pour la préparation, mixer d’abord les bananes jusqu’à obtenir une purée totalement lisse, sans morceaux. Ajouter ensuite les œufs et mélanger énergiquement pour bien les intégrer. Incorporer la poudre de noix en dernier, jusqu’à obtenir une pâte uniforme. L’ensemble se prépare en moins de cinq minutes et ne demande aucun temps de repos, pratique pour un matin pressé.

Chauffer une poêle huilée à feu moyen, verser une petite dose de pâte et l’étaler finement. Cuire environ 1 minute sur la première face, puis 1 minute sur l’autre, jusqu’à légère coloration dorée. On obtient huit mini-crêpes moelleuses, à agrémenter de poudre d’amande ou de noisette, avec un peu de cannelle ou de cacao non sucré si l’on aime les épices.