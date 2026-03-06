Ce gratin de gnocchis devient mille fois plus fondant quand on zappe cette étape à la casserole que tout le monde fait

Précuisson, casserole d’eau, gratin un peu sec : et si le problème venait d’un geste que tout le monde répète sans réfléchir ? Cette astuce pour un gratin de gnocchis ultra fondant change tout en 20 minutes chrono.

Les soirs de semaine, beaucoup sortent un paquet de gnocchis en se disant que le gratin passera forcément par la case casserole d’eau bouillante. Résultat : plusieurs ustensiles à laver, de la vapeur partout, et un plat parfois un peu lourd. Or un simple changement dans l’ordre des gestes suffit à transformer ce classique en gratin de gnocchis presque crémeux, sans rallonger le temps derrière les fourneaux.

Dans beaucoup de familles, on suit les recettes italiennes à la lettre : on façonne les pâtes, on les fait bouillir jusqu’à ce qu’elles remontent, puis on les fait gratiner sous une couche de fromage. Le chef italien feenixchef parle d’ailleurs d’une préparation qui « rappelle beaucoup de souvenirs avec la nonna » et dont « le parfum remplissait la cuisine de grand-mère et le cœur de bonheur », selon Femme Actuelle. Une habitude bien ancrée… mais pas forcément la plus fondante.

Gratin de gnocchis : l’étape de précuisson qui gâche le fondant

Dans les recettes classiques, les gnocchis plongent quelques minutes dans une grande casserole d’eau bouillante salée, comme dans les versions à la bolognaise très cheesy ou les gnocchi di ricotta alla sorrentina. Quand ils remontent à la surface au bout de 2 à 3 minutes, on les égoutte, on les mélange à la sauce tomate, puis on les couvre de mozzarella et de parmesan avant un court passage au four.

Ce bain préalable fragilise pourtant la surface des gnocchis. Une fois recuits au four, surtout si le plat reste trop longtemps, ils peuvent devenir pâteux, se coller entre eux et sécher sur les bords. L’eau remplace en partie la sauce, le fromage gratine mais le cœur reste moins moelleux. Et en prime, il faut gérer à la fois la poêle pour la sauce et la casserole d’eau.

L’astuce du gratin de gnocchis sans précuisson, ultra fondant

Une autre méthode, toute simple, change complètement le résultat : verser les gnocchis directement crus dans le plat à gratin, les napper de sauce tomate puis enfourner. Avec une base de 800 g de gnocchis frais ou sous vide, 400 g de tomates concassées, une gousse d’ail, une cuillère à café d’origan ou de basilic séché, 200 g de mozzarella râpée et deux cuillères à soupe de parmesan, le repas pour quatre est prêt en une vingtaine de minutes.

Le four préchauffé à 200 °C fait tout le travail : en environ 15 minutes, les gnocchis gonflent doucement en absorbant la tomate, restent tendres sans devenir pâteux et se retrouvent enrobés d’une couche de fromage filant. La recette express peut accueillir une poignée d’épinards entre les pâtes et la sauce pour une touche végétale, puis un passage de une à deux minutes sous le grill pour obtenir une fine croûte dorée, bien croustillante sur le dessus.

Varier la sauce en gardant la même astuce

Rien n’empêche d’aromatiser cette base avec une sauce bolognaise au bœuf haché ou, pour un esprit sorrentina, de la ricotta et du basilic frais, en conservant toujours les gnocchis crus dans le plat.