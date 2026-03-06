Ne jetez plus ce fruit trop mûr : le secret de ces crêpes 3 ingrédients, sans farine et ultra moelleuses

Vos bananes tachetées s’accumulent au fond du panier ? Elles peuvent se transformer en crêpes aux bananes trop mûres d’un moelleux inattendu, à condition de respecter une astuce simple.

Au fond de la corbeille à fruits, ces bananes tachetées finissent souvent à la poubelle. Leur peau noircit, la chair devient très molle et l’on se dit que c’est trop tard pour les manger.

En cuisine, c’est exactement l’inverse : ces bananes très mûres sont l’ingrédient secret de crêpes aux bananes trop mûres ultra moelleuses. Naturellement sucrées, rapides à préparer, elles transforment un fruit oublié en petit-déjeuner ou goûter réconfortant. L’idée peut surprendre au début.

Bananes très mûres : l’atout moelleux des crêpes anti-gaspi

Quand une banane est bien tachetée, sa chair devient plus fondante et plus sucrée. Mixée finement, elle apporte douceur, liant et une texture presque crémeuse qui permet de remplacer à la fois la farine et le sucre. Les œufs complètent ce duo en donnant de la tenue à la pâte, pour des crêpes souples qui se retournent sans se casser.

La poudre de noix apporte un vrai plus nutritionnel. Elle fournit des fibres qui prolongent la satiété et environ 2,5 g d’oméga 3 par portion, tout en enrichissant le goût. En comparaison, une crêpe banane plus classique avec farine et sucre tourne autour de 217 kcal pour 100 g, avec 31 g de glucides dont 13,5 g de sucres. La version crêpes banane sans farine et sans sucre ajouté limite les pics de sucre dans le sang tout en restant très gourmande.

Recette 3 ingrédients : crêpes banane et noix, sans farine ni sucre ajouté

La base est minimaliste : des bananes très mûres, des œufs et de la poudre de noix. On commence par réduire les bananes en purée parfaitement lisse. On ajoute ensuite les œufs en fouettant pour incorporer un peu d’air, puis la poudre de noix jusqu’à obtenir une pâte homogène. La cuisson se fait dans une poêle légèrement huilée, à feu moyen, environ 1 minute par face, pour huit petites crêpes bien dorées.

La poudre d’amande ou de noisette peut remplacer la noix, avec une saveur plus douce pour l’amande ou plus toastée pour la noisette. Une pincée de cannelle, un peu de cacao non sucré ou un filet de vanille liquide parfument encore la pâte sans la surcharger. Un court repos de la pâte, une trentaine de minutes, renforce le moelleux et le parfum, comme pour des crêpes traditionnelles.

Version avec farine : des crêpes aux bananes trop mûres pour toute la famille

Pour rester proche d’une pâte à crêpes classique, beaucoup de recettes mêlent bananes mûres, œuf, farine et lait. Une formule anti-gaspi typique marie par exemple 2 bananes trop mûres avec 1 œuf, 100 g de farine, 100 ml de lait et un peu de sucre roux. D’autres variantes ajoutent un deuxième œuf, un peu de levure chimique et davantage de farine pour un résultat mi-crêpe mi-pancake, parfait au petit-déjeuner.

Dans tous les cas, la banane apporte douceur et fondant, ce qui donne des crêpes plus épaisses et moelleuses que la version nature. La pâte gagne à reposer entre 30 minutes et 1 heure, puis à être cuite dans une poêle bien chaude, légèrement huilée ou beurrée. Servies avec quelques fruits frais, un filet de miel ou des éclats de noisettes torréfiées, ces crêpes permettent de ne plus jeter les bananes trop mûres tout en régalant la table.