Gratin de gnocchis fondant en 20 minutes : cette astuce au four que vous n’utilisez jamais change tout

En semaine, ce gratin de gnocchis fondant en 20 minutes promet un dîner familial réconfortant sans prise de tête. Quelle astuce de cuisson lui donne ce moelleux irrésistible ?

Le soir, quand la fatigue tombe et que les ventres grondent, on finit souvent par lancer un paquet de pâtes dans l’eau en se disant que l’on fera mieux demain. Un vrai gratin bien doré paraît toujours demander trop de temps, trop de casseroles, trop d’énergie. Pourtant, un plat simple et généreux existe pour remplacer ces pâtes de secours sans rallonger la soirée.

Avec un gratin de gnocchis fondant en 20 minutes, four compris, vous servez un dîner familial ultra réconfortant, tout droit sorti d’un seul plat. Les gnocchis restent moelleux, la sauce tomate enveloppe chaque bouchée et la mozzarella se transforme en couvercle filant, relevé par une fine croûte de parmesan. Le tout sans stress, ni vaisselle interminable. Le secret tient dans une astuce de cuisson que l’on n’oublie plus après l’avoir testée une fois.

Gratin de gnocchis fondant : la cuisson directe au four qui change tout

L’astuce, c’est la cuisson directe au four sans précuisson. Au lieu de faire bouillir les gnocchis, on les verse crus dans un plat à gratin, on les recouvre de sauce tomate et on enfourne à 200 °C pour environ un quart d’heure. Pendant la cuisson, les gnocchis absorbent l’humidité et les arômes de la sauce, gonflent légèrement et prennent une texture tendre, ni lourde ni collante.

Pendant que le four préchauffe, on prépare simplement une sauce minute avec des tomates concassées, une gousse d’ail finement hachée et un peu d’origan ou de basilic séché. Pas de poêles à surveiller ni d’eau qui déborde : tout se passe dans le même plat. Cette organisation réduit le temps en cuisine, limite la vaisselle et rassure même ceux qui se disent mauvais en cuisine.

Les bons ingrédients pour un gratin de gnocchis à la mozzarella prêt en 20 minutes

Pour un grand plat convivial, il suffit de quelques produits du placard et du frigo :

800 g de gnocchis frais ou sous vide

400 g de tomates concassées

1 gousse d’ail

1 cuillère à café d’origan ou de basilic séché

200 g de mozzarella râpée

2 cuillères à soupe de parmesan râpé

Une poignée de pousses d’épinards, si vous aimez

La mozzarella apporte le fondant irrésistible qui fait tout le charme de ce gratin de gnocchis à la mozzarella, tandis que le parmesan crée une croûte dorée qui croustille légèrement. Pour un dessus encore plus gourmand, le mode grill peut être activé une à deux minutes en fin de cuisson, en gardant un œil sur le plat pour éviter que le fromage ne brûle. Glisser quelques pousses d’épinards entre les gnocchis et la sauce ajoute une touche de verdure qui cuit en même temps, sans rallonger la recette.

Rendre ce gratin de gnocchis encore plus irrésistible sans perdre de temps

Pour un résultat vraiment fondant, il suffit de bien napper les gnocchis de sauce afin qu’aucun ne reste à sec, et de sortir le plat dès que le fromage se met à bouillonner sur les bords. Un plat pas trop large aide aussi à garder une belle couche de sauce et de fromage. Servi tout de suite, quand la mozzarella est encore filante et la sauce bien chaude, ce gnocchis au four express remplace sans effort les pâtes de dernier recours, avec un vrai effet waouh à table.