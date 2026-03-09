Déco 2026 : vous pensiez que le vert sauge durerait, cette couleur pastel va lui voler la vedette au printemps

Vert sauge sur tous vos murs et l’impression d’avoir fait le tour ? Au printemps 2026, un pastel frais comme le lilas poudré promet un virage tout en douceur.

Pendant plusieurs saisons, le vert sauge a tout emporté dans nos intérieurs. Couleur douce, rassurante, avec ce petit air de campagne chic, il a offert un refuge face au quotidien agité. En 2026, il reste bien présent parmi les teintes naturelles qui apaisent et réchauffent, mais les premiers rayons du printemps 2026 réveillent une autre envie de couleur.

Les experts couleur comme Pantone et WGSN décrivent pour 2026 des palettes qui rassurent sans lasser, avec des teintes profondes, lumineuses ou plus inattendues. Au milieu de ce nuancier, un pastel doux s’impose discrètement comme la nouvelle manière de rafraîchir un mur ou quelques accessoires, sans casser tout l’existant. Ce changement tient plus du réglage fin que du grand chantier. Et c’est là que la surprise commence.

Vert sauge : le cocon qui a dominé nos maisons

Dans les tendances couleur décrites pour 2026, les tons naturels comme Cloud Dancer, le beige chaud et le vert sauge occupent une place centrale. Ce trio apporte calme et stabilité, sans tomber dans une neutralité froide. Le vert sauge, frais mais maîtrisé, se glisse partout : salon, chambre, cuisine ou salle de bain, souvent associé à des matières naturelles.

Ce succès répond à un besoin clair : transformer la maison en refuge, ce home sweet home décrit par les inspirations déco 2026. Les intérieurs cherchent à ralentir le tempo, à envelopper plutôt qu’à impressionner. Après plusieurs saisons dans cette bulle verte, beaucoup ressentent une envie d’air plus léger, presque poudré, sans renier ce que le vert sauge apporte encore.

Printemps 2026 : quand les pastels frais prennent la main

Les palettes de couleurs tendance 2026 misent sur des nuances lumineuses et optimistes comme le jaune doux, la pêche ou l’abricot, qui réveillent une pièce sans l’agresser. À côté, une famille plus inattendue apparaît, avec le lilas grisé, le bleu minéral ou un rose fuchsia affirmé. Ces teintes servent à casser la monotonie des intérieurs trop sages tout en restant faciles à vivre.

Entre ces options, le lilas poudré trouve sa place. Proche du lilas grisé par sa douceur, il apporte une fraîcheur aérienne qui allège les murs encore vert sauge au lieu de les effacer. Cette nuance pastel accompagne le besoin de renouveau du printemps tout en restant dans la recherche d’apaisement et de chaleur qui guide les choix couleur de 2026.

Passer du vert sauge au lilas poudré sans refaire toute la déco

Les conseils déco pour 2026 insistent : adopter une nouvelle couleur ne signifie pas repartir de zéro. Dans le salon, un seul pan de mur lilas peut dialoguer avec un canapé ou des rideaux vert sauge. On peut se limiter aux coussins, plaids ou tapis pour tester ce duo avant de sortir les pinceaux.

Dans la chambre, un mur de tête de lit en lilas poudré suffit à créer une bulle de sérénité, le vert sauge restant en touches sur le linge ou un petit meuble. Dans la cuisine ou la salle de bain, on peut garder les murs existants et jouer sur la vaisselle, les pots ou le linge de bain, pour une transition fraîche et douce aussi pour le budget.