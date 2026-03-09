Placard qui déborde : avec cette méthode, vos manteaux tiennent debout tout seuls et libèrent un espace fou

Entre doudounes gonflées et manteaux de laine, mon placard d’hiver était à bout. Jusqu’au jour où une astuce de pliage vertical pour le rangement des manteaux l’a complètement transformé.

Dans beaucoup de logements, le vrai choc arrive à la fin de l’hiver : la porte du placard force, les cintres coincent et une avalanche de doudounes menace de tomber. Les manteaux occupent tout, étouffent le reste du dressing et donnent l’impression qu’il faudrait pousser les murs.

C’est justement en cherchant une astuce rangement manteaux placard sans acheter de nouveau meuble qu’une méthode de pliage très précise a émergé : en quelques gestes, les manteaux forment un bloc compact qui tient debout tout seul. Le résultat surprend vraiment.

Pourquoi les manteaux font exploser le placard en hiver

Contrairement aux t-shirts dociles, un manteau a une structure, une doublure, parfois du duvet. La laine a besoin de volume pour ne pas se froisser, tandis que le duvet des doudounes emprisonne l’air et gonfle artificiellement votre stock de vêtements. Sur la tringle, tout s’écrase en une masse serrée, le bas du placard reste vide et les cintres inadaptés finissent par déformer les épaules des pièces les plus lourdes.

La clé consiste alors à cesser de voir le manteau comme un vêtement à suspendre. L’idée est de transformer chaque pièce en un rectangle net, une sorte de brique textile dense, rangée verticalement dans un tiroir ou sur une étagère basse. On passe d’un nuage informe à une géométrie très lisible.

La méthode de pliage vertical qui fait tenir les manteaux debout tout seuls

Tout commence par un verrouillage de la forme. On ferme entièrement le manteau, boutons ou zip, pour solidariser les deux pans. Puis on le pose sur un lit ou une table, dos vers soi, sur une surface la plus plane possible. Le temps passé à lisser le dos évite les plis cachés. Vient ensuite la chorégraphie des manches : on les rabat vers l’intérieur pour dessiner un long rectangle régulier. Si le manteau est très large, on replie légèrement les côtés avant de poser les manches. Pour la laine, on lisse fermement pour assouplir la matière ; pour les doudounes, on presse doucement afin de chasser l’excès d’air sans écraser le duvet.

Reste le compactage final. Capuche repliée à l’intérieur, on imagine le manteau divisé en deux ou trois parties selon sa longueur. On remonte le bas vers le haut une première fois, puis une seconde jusqu’au col, pour obtenir un paquet dense. Vient alors l’« épreuve de la verticalité » : posé sur sa tranche, le bloc doit tenir debout sans s’affaisser. S’il tombe, c’est que l’air n’a pas assez été chassé ou que le pliage manque de serrage. Quelques essais suffisent pour que ce pliage vertical devienne un réflexe.

Réorganiser tout le placard autour de ces briques de manteaux

Une fois les manteaux transformés en blocs autoportants, le bas du placard change de rôle. Alignés comme des dossiers dans un classeur, ces rectangles colorés libèrent d’un coup la tringle, rendent chaque pièce visible en un regard et réduisent fortement la sensation de désordre. Les spécialistes de l’organisation rappellent qu’un placard bien structuré apaise l’esprit et fait gagner du temps au quotidien.

Ce pliage se combine bien avec un tri saisonnier. Les manteaux que l’on porte peu peuvent être rangés plus haut, dans des boîtes ou housses, tandis que ceux de la saison restent alignés à portée de main. En stockant les vêtements hors saison dans des caisses hermétiques ou des housses sous vide, le gain de place peut atteindre jusqu’à 30 %. Surtout, cette routine simple prolonge la durée de vie des manteaux et évite de croire qu’il faut un nouveau dressing pour respirer chez soi.

Sources Parole de mamans

