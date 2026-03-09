Rappel conso : chez Hyper U, cette terrine de charcuterie ne doit surtout pas être consommée, risque de Listeria

Servie à l’apéritif ou en sandwich, une terrine aveyronnaise d’Hyper U fait l’objet d’une alerte sanitaire inquiétante. Êtes-vous concerné par ce rappel de charcuterie ?

Plateaux de charcuterie à l’apéritif, tranches de terrine en entrée, sandwichs improvisés pour le déjeuner : la terrine fait partie des classiques du frigo. À Hyper U, la terrine aveyronnaise du rayon traditionnel a pu se retrouver au menu de nombreux repas ces derniers jours.

Un rappel conso lancé début mars vise en effet une terrine de charcuterie vendue à la coupe à l’Hyper U Villefranche-de-Lauragais en Haute-Garonne, en raison d’une suspicion de Listeria monocytogenes. Seuls les clients de ce magasin sont concernés, mais la vigilance reste de mise. Voici ce qu’il faut savoir.

Rappel conso : une terrine aveyronnaise d’Hyper U sous surveillance

L’alerte a été publiée le 6 mars 2026 sur le site gouvernemental Rappel Conso. Elle concerne la terrine aveyronnaise vendue au poids au rayon charcuterie traditionnelle de l’Hyper U de Villefranche-de-Lauragais entre le 26 février et le 3 mars 2026. Sur le ticket, le produit apparaît sous la référence caisse PLU 5917 et le code GTIN 2600130000000. Tout achat à la coupe sur cette période est visé, quelle que soit la DLC indiquée.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Terrine aveyronnaise, rayon charcuterie traditionnelle Hyper U 🔢 GTIN & Lots : GTIN 2600130000000 ; Référence caisse PLU 5917 ; Ventes au rayon traditionnel du 26/02/2026 au 03/03/2026 📅 DLC / Durabilité : Produit vendu au poids à la coupe, DLC variable ; tous les achats effectués du 26 février au 3 mars 2026 sont potentiellement concernés, quelle que soit la DLC 🛒 Distributeurs : Hyper U Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne, 31), rayon charcuterie traditionnelle, vente à la découpe Fin de la procédure : 18 mars 2026

Quels sont les risques de santé ?

Le rappel repose sur une suspicion de présence de Listeria monocytogenes, bactérie responsable de la listériose. Cette infection alimentaire peut provoquer fièvre, maux de tête et courbatures quelques jours après la consommation. Le danger vient aussi du délai d’incubation, qui peut atteindre huit semaines. Les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragilisées par une maladie, ainsi que les personnes immunodéprimées, présentent un risque accru de formes graves, avec complications neurologiques ou atteintes pour le fœtus.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les clients qui auraient acheté cette terrine aveyronnaise à la coupe entre le 26 février et le 3 mars 2026 doivent arrêter toute consommation, même en l’absence d’odeur ou d’aspect suspect. Il est recommandé de rapporter la terrine à l’Hyper U de Villefranche-de-Lauragais, au rayon charcuterie ou à l’accueil, pour obtenir un remboursement jusqu’au 18 mars 2026. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures dans les huit semaines suivant la consommation, une consultation médicale rapide s’impose en signalant cette terrine. Pour toute question pratique, le magasin reste joignable au 05 62 71 72 22.

