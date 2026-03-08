En 2026, ce changement massif sur vos boîtes de médicaments en pharmacie va vous obliger à tout revoir

En 2026, vos boîtes de médicaments vont changer de taille, de matière et même de mode d’emploi, du carton au QR code. Entre tri, retour en pharmacie et délivrance à l’unité, vos gestes du quotidien vont devoir suivre.

Vous ouvrez votre armoire à pharmacie pour chercher un doliprane, et ce sont des boîtes cabossées, blisters entamés et notices froissées qui tombent en cascade. Longtemps, on s’est habitué à ce décor sans y penser. En 2026, ce bric-à-brac discret devient la cible d’une vraie révolution côté pharmacies.

Car derrière chaque boîte banale se cache un poids climatique bien réel. Des travaux internationaux estiment que la santé représente environ 4,4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et, s’il était un pays, le secteur se placerait au cinquième rang des émetteurs. Vos futures boîtes de médicaments ne pourront plus lui ressembler.

Boîtes de médicaments 2026 : pourquoi les emballages changent enfin de visage

En France, on parle déjà de près de 70 000 tonnes d’emballages de médicaments manipulées chaque année. Au cœur du problème, il y a la boîte en carton, le blister en plastique et le flacon jetable. Leur fabrication, leur transport et leur destruction pèsent lourd, alors même que le médicament lui-même n’a pas changé.

Pendant des années, les officines ont reçu des étuis largement plus grands que leur contenu, cet étrange « transport d’air » dénoncé par la profession. Une étude citée par la filière de l’emballage montre que 80 % des clients jugent qu’il y a trop de suremballage et que 83 % des pharmaciens trouvent les boîtes disproportionnées.

Ce que vous verrez bientôt sur vos boîtes : formats ajustés, nouveaux matériaux et QR code

Les laboratoires revoient donc leurs plans. Les boîtes deviennent plus compactes, mieux remplies, avec des calages internes optimisés : plus question de transporter de l’air. En coulisses, cela signifie davantage de boîtes dans un même tiroir ou un camion, donc moins de trajets et une empreinte carbone abaissée, sans toucher à la qualité de conservation.

Le fameux blister plastique-aluminium, quasi impossible à recycler, recule peu à peu au profit de cartons techniques, papiers densifiés ou matériaux biosourcés, assez solides pour protéger le comprimé de l’humidité, de l’oxygène et de la lumière. Les contraintes restent fortes : sécurité enfant, inviolabilité, mais aussi boîtes plus simples à ouvrir pour les seniors. Voici ce qui va se transformer sous vos yeux :

des boîtes plus compactes et sans espaces vides inutiles ;

davantage de carton technique et de papiers densifiés à la place du plastique ;

un QR code qui renvoie vers une notice claire et mise à jour ;

de nouveaux logos de tri pour savoir quoi recycler et quoi rapporter en pharmacie.

Votre rôle en 2026 : scanner, trier, rapporter… et parfois acheter à l’unité

La fameuse notice en papier fin, interminable et presque impossible à replier, commence déjà à laisser la place au numérique. De plus en plus de boîtes portent un QR code donnant accès, via smartphone, à une notice en ligne régulièrement mise à jour. Deux tiers des consommateurs accepteraient cette notice dématérialisée et environ 75 % se disent prêts à la lire directement sur la boîte.

Les faces des étuis se remplissent de pictogrammes : logo TRIMAN et dispositif Info-tri Médicament indiquent que la boîte et parfois la notice vont au tri sélectif, tandis que blisters, flacons et comprimés non utilisés doivent être rapportés en pharmacie. En 2022, Cyclamed a collecté 9 415 tonnes de médicaments non utilisés. Autre chantier, la délivrance de certains médicaments à l’unité : environ 51 % des Français y sont favorables, y voyant un moyen de limiter le gaspillage de boîtes. Sur le terrain, la pratique reste pourtant jugée « rock’n’roll », selon l’Ordre national des pharmaciens cité par Mediapart.