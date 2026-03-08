Rosiers : cette coupe « coup de boost » en mars que les jardineries jugent cruciale pour éviter des massifs tristes

En mars, Jardiland et Gamm Vert conseillent une taille courte des rosiers modernes, juste après les dernières gelées. Ce geste “coup de boost” promet des massifs méconnaissables au début de l’été.

Chaque printemps, la scène se répète : chez certains, les rosiers explosent en nuages de fleurs, chez d’autres ils restent hauts, dégarnis, presque tristes. La différence ne tient pas à une variété miracle, mais à un geste précis réalisé au bon moment, quand les massifs sortent tout juste de l’hiver.

En mars, les grandes jardineries comme Jardiland ou Gamm Vert recommandent une taille courte sur les rosiers modernes, une véritable coupe « coup de boost ». Elle peut faire peur, car on enlève beaucoup de bois, pourtant elle prépare une floraison spectaculaire pendant des mois. La fenêtre est courte.

Pourquoi la taille de mars réveille vraiment les rosiers

À la fin de l’hiver, les bourgeons gonflent et la sève commence à monter. Les rosiers hybrides de thé, floribundas et autres rosiers modernes remontants portent leurs fleurs sur le bois de l’année. Sans taille, la plante gaspille son énergie dans du vieux bois peu productif, au lieu de la concentrer sur quelques pousses jeunes et vigoureuses.

Tailler trop tôt, avant la fin des gelées tardives, laisse des plaies ouvertes que le froid brûle : les jardiniers parlent alors de nécroses, avec tiges noircies et floraison retardée. La règle pratique : attendre la floraison des forsythias dans le quartier. Pour les climats doux, la taille se fait entre mi et fin février ; en Île-de-France ou Bretagne, de fin février à mi-mars ; dans le Nord, l’Est ou la montagne, de mi-mars à début avril.

La méthode de coupe courte à 3 à 5 yeux sur les rosiers modernes

La taille commence par un vrai ménage. On supprime tout le bois mort noirci ou sec, les brindilles plus fines qu’un petit crayon et les parties abîmées. Puis on retire les tiges qui se croisent ou pointent vers le cœur du buisson pour laisser passer lumière et air, ce qui limite naturellement mildiou et maladies des taches noires. Il reste alors 3 à 5 branches charpentières bien réparties.

Sur chaque branche forte, on rabat franchement en gardant seulement 3 à 5 yeux en partant de la base. Un œil, c’est ce petit renflement d’où sortira une nouvelle tige. Quatre branches taillées à 3 yeux donnent déjà 9 à 12 pousses florifères. La coupe se fait en biais, à 5 à 10 millimètres au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, avec le biseau orienté à l’opposé. Un passage à l’alcool à 70° entre chaque rosier limite la propagation des maladies.

Le bon timing en mars et les erreurs qui ruinent la floraison des rosiers

Les trois pièges récurrents restent les mêmes : tailler avant la fin des fortes gelées, couper trop timidement (rosier haut et peu fleuri) ou au contraire beaucoup trop ras, et traiter les rosiers anciens comme les modernes. Les rosiers anciens non remontants et certains grimpants fleurissent sur le bois de l’année précédente ; en mars, on se contente donc d’enlever bois mort et branches cassées, sans rabattage sévère.

Selon la région, on ajuste la coupe « coup de boost » une fois les fortes gelées passées :

Climats doux (façade atlantique, Midi, Provence) : mi-février à fin février.

Zones intermédiaires (Île-de-France, Val de Loire, Bretagne) : fin février à mi-mars.

Régions froides (Nord, Est, montagne, Massif central) : mi-mars à début avril.