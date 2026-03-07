Tailler vos rosiers en mars : ce détail invisible que beaucoup oublient et qui gâche la floraison

En mars, beaucoup de jardiniers taillent leurs rosiers au plus court, persuadés de bien faire, au risque de sacrifier la floraison. Avant le premier coup de sécateur, un détail discret sur les bourgeons change pourtant tout.

En mars, les journées rallongent, la terre se réchauffe un peu et le sécateur démange. Beaucoup de jardiniers profitent de cette énergie pour rabattre sévèrement leurs rosiers, convaincus de les rajeunir. En quelques minutes, les buissons sont tondus, le massif paraît net. Ce réflexe flatte l’oeil, mais cache un vrai piège.

Le rosier, pourtant réputé rustique et capable de supporter des températures proches de -20°C, ne réagit pas comme un simple arbuste décoratif quand on le taille trop tôt et trop fort. La taille reste indispensable à son épanouissement, mais tout se joue dans quelques millimètres de bois. Avant de tailler ses rosiers en mars, un détail discret mérite toute votre attention.

En mars, une taille trop sévère peut sacrifier toutes vos roses

Quand on coupe un rosier très court au début du mois de mars, on enlève souvent la plupart des rameaux formés l’année précédente. Or ces branches d’un an portent les boutons floraux en devenir. En supprimant ce bois d’un seul geste, on retire au rosier son capital de floraison, qui finit dans le sac de déchets verts.

Une taille radicale le prive aussi d’une grande partie des réserves accumulées pendant l’hiver et met le système racinaire à rude épreuve. Les grandes plaies laissées sur le bois deviennent des portes d’entrée idéales pour des maladies cryptogamiques, souvent difficiles à gérer sans traitements coûteux. Des rameaux fraîchement raccourcis se retrouvent en plus exposés aux gelées tardives, qui blessent les jeunes tissus.

Avant de tailler vos rosiers en mars, observez le bois et comptez les yeux

Premier geste : identifier le type de rosier. Les rosiers remontants se taillent à la fin de l’hiver, alors que les rosiers non remontants se taillent après la floraison ; ces derniers ne doivent donc pas être rabattus en mars. Sur ceux que vous taillez, enlevez seulement les petites tiges grêles, les bois noircis ou les branches qui s’entrecroisent, et gardez les rameaux épais, verts et sains.

Vient ensuite la règle d’or, très simple à retenir : garder entre 3 et 5 yeux par tige, en partant de la base. Ces yeux sont les futurs bourgeons cachés sous l’écorce. Avec ce nombre limité mais suffisant, la plante dispose d’une bonne réserve de bois pour nourrir des hampes florales généreuses, sans s’épuiser à alimenter une multitude de petites pousses faibles.

Le fameux détail oublié : choisir le bourgeon tourné vers l’extérieur

Le détail que beaucoup oublient avant de tailler leurs rosiers en mars tient à l’orientation du dernier bourgeon conservé. Pour guider la nouvelle pousse vers l’extérieur du buisson, ce bourgeon doit être tourné loin du centre de la plante. Le rosier s’ouvre alors, l’air et la lumière circulent mieux au coeur du buisson et les zones confinées, propices aux maladies cryptogamiques, se réduisent.

Au moment de couper, placez le sécateur juste au-dessus de ce bourgeon orienté vers l’extérieur et faites une entaille légèrement biseautée, avec une petite pente opposée au bourgeon. L’eau glisse alors le long du bois au lieu de stagner sur l’oeil délicat. Avant chaque séance, quelques repères simples :

identifier le type de rosier ;

supprimer bois mort ou abîmé ;

conserver 3 à 5 yeux par tige ;

choisir un bourgeon extérieur et couper en biseau.